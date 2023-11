Anita Olivieri bestemmia in diretta al Grande Fratello? La sua non sarebbe nemmeno la prima volta. Cosa le succederà adesso? I telespettatori chiedono la squalifica.

Anita Olivieri finisce sotto attacco da parte dei telespettatori del Grande Fratello per via di quella che sembra essere proprio una bestemmia in diretta, tirata durante una sessione di allenamento, mentre faceva stretching. A peggiorare le cose c’è però un dettaglio: questa non sarebbe nemmeno la prima volta e sembra proprio che la concorrente abbia già pronunciato una qualche espressione blasfema nel corso del reality show di Casa Mediaset. Sarà per questo che ora i telespettatori ne chiedono a gran voce la squalifica… Cosa succederà adesso? Quell’espressione di Anita verrà sanzionata? E la ragazza, verrà squalificata?

Grande Fratello: Anita Bestemmia in diretta, cosa succederà?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre Anita si stava allenando, nella sera del 14 novembre, ad un certo punto si è lasciata andare quella che sembra essere una bestemmia… Mirko si è accorto della gaffe, tanto da aver fatto: “Ah?”. E lei ha provato a correggersi con un “dico, Madonna, ha dovuto pulire tutto…” Peccato che prima di raddrizzare il tiro, davanti al nome della Vergine, non ci abbia messo un “dico“.

Non è però la prima volta che Anita si lascia sfuggire un’espressione del genere, dato che lo scorso 7 novembre, mentre la regia inquadrava Ciro, si è sentita chiaramente la voce della Olivieri in sottofondo, che avrebbe bestemmiato Dio mentre cercava qualcosa.

In realtà, qualche tempo fa, in confessionale ne pronunciò anche un’altra proprio davanti ad Alfonso Signorini, che rispose con un ‘ooooh’ e glissò con una risata…

Nel frattempo sono in tanti a chiedere che venga squalificata, dicendo che il conteggio delle bestemmie è già a due (o forse a tre)… sebbene c’è chi crede che la produzione continuerà a passarci sopra… cosa succederà?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy