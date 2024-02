Fa discutere una frase pronunciata da Anita nei confronti di Giuseppe al Grande Fratello. Il riferimento alla malattia non piace ai telespettatori.

Al Grande Fratello sta facendo discutere una frase pronunciata da Anita Olivieri nei confronti di Giuseppe Garibaldi riguardo ad una malattia che fa soffrire tante persone in tutto il mondo. L’exploit della concorrente del reality show di Casa Mediaset sembra non essere piaciuto ai telespettatori, tanto che sono in parecchi ad averlo commentato delusi o arrabbiati per quell’espressione decisamente infelice uscita dalla sua bocca. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile? Sarà stato solo uno sfogo dato dalla rabbia del momento? Oppure si tratta di un’affermazione inaccettabile anche tra le mura della casa più spiata d’Italia? E, soprattutto, costerà cara ad Anita? Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Scopriamo insieme cosa è successo.

Anita litiga con Giuseppe al Grande Fratello: quella frase fa discutere i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Anita e Giuseppe hanno litigato, con lui che le ha detto: “Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo, senza spendere una parola positiva nei miei confronti stasera. Adesso non mi parli più perché è tutto in discesa”.

Dopo un po’, la Olivieri gli ha risposto: “Non ho detto che ci siamo chiariti? Non l’ho detto? Fattelo dire dal GF, forse hai l’Alzheimer“.

Inutile dire che quel commento non è piaciuto affatto ai telespettatori, che hanno scritto – in riferimento ad Anita – parole come “Impara l’umiltà” o “Ecco cosa dice quando c’è gente che ne soffre per la malattia del proprio cari“.

Insomma, di sicuro quel riferimento è stato infelice… Se ne parlerà anche in puntata?

‘Rischi la vita’, la frase di Anita mandata in onda per sbaglio: la svista degli autori. Ecco cosa ha detto

Nel frattempo, sui social, ha cominciato a diffondersi una clip su un discorso che Anita ha fatto nella notte: “Penso che nessuno abbia mai avuto il coraggio di tradirmi, perché rischi la vita. Veramente. Perché lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica. È più per la paura delle conseguenze mie che non lo fanno, capito. Io avrei paura di tradirmi“.

Poi ha detto a Rosy Chin: “Anche te avrei paura di tradirti“. E lei: “Ti ammazzo mo? Trovati un’altra amica cinese. Ti faccio vede’ che ti fa“.

Quello spezzone, però, non doveva andare in onda. Almeno secondo Anita. Tanto che prima di fare il suo discorso aveva detto, convinta che telecamere e microfoni fossero già stati staccati: “abbiamo superato l’orario? Che ora è?“. Sarà stata una svista degli autori?

