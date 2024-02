Va in scena un episodio disgustoso nel bagno del Grande Fratello: cosa è successo? E perché la regia ha deciso di censurare?

Al Grande Fratello, ieri, prima della puntata si è verificato un episodio estremamente sgradevole che ha suscitato un certo disgusto tra i partecipanti della casa più osservata d’Italia ma anche tra gli stessi telespettatori del reality show di casa Mediaset. In particolare, quando Beatrice Luzzi è entrata in bagno, lei e gli altri concorrenti si sono trovati di fronte a una situazione inquietante che ha destato un certo sconcerto tra tutti.

Grande Fratello: spettacolo disgustoso in bagno. Cosa è successo?

Al Grande Fratello è andato in scena un momento estremamente disgustoso, dato che i concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono ritrovati di fronte a uno spettacolo terrificante in bagno… Tutto è partito ieri, quando Beatrice, entrata in bagno, ha urlato: “Ragazzi, chi ha lasciato qui in bagno un pezzo di cacca? Sì, esatto, in bagno!”

Mentre Simona è corsa a vedere, dopo un po’ Greta ha chiesto: “Oddio ma un pezzo nel senso che è rimasta lì galleggiante?”

E si è invece sentita Rosy dire: “No, magari. È per terra vicino al bidet, cacca, a terra“.

E Greta ha risposto: “Ma stai scherzando? Ma com’è possibile che sia vicino al bidet?”

A quel punto, però, l’audio è saltato. Operazione di censura da parte della regia? Non lo sappiamo. Però, se i ragazzi della casa non sanno chi sia stato, lo sapranno sicuramente gli autori. Daniela Collu, tempo fa, aveva svelato che nonostante le telecamere non mostrino mai il bagno, gli autori ne hanno una di controllo anche nella toilette…

Scopriremo mai chi ha combinato quel disastro nel bagno del Grande Fratello? O sarà un mistero al quale non arriverà mai una risposta?

Perla becca Federico in bagno: la discussione surreale proprio per quel motivo. Cosa è successo

Sul bagno, Perla ha cominciato ad accusare Federico Massaro di passarci troppo tempo. Lo ha beccato in corridoio e gli ha detto: “Stai in bagno da un quarto d’ora, perché io nel frattempo ho fatto cento cose. Sono andata in camera, mi sono messa il profumo, ho fatto due piatti… Fede, è sempre. Io ti dò un consiglio. Se non riesci a fare delle cose poi esci, visto che c’è gente fuori“.

“Ma ci sono riuscito…”, ha provato a giustificarsi Federico.

E lei ha continuato: “Ma venti minuti? Ce li metto a casa perché mi voglio rilassare. Tu stai sempre in bagno. Pure Vittorio stava sempre in bagno, però Vittorio lo bussi ed esce dal bagno. È per tutti questo disastro, non solo per Perla“.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy