Al Grande Fratello, Sara Ricci parla dell’omicidio di Giulia Cecchettin ma la produzione la richiama: cosa è successo.

Al Grande Fratello si è parlato dell’omicidio di Giulia Cecchettin in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: tuttavia, nel momento in cui Sara Ricci è tornata a fare riferimento all’argomento durante la diretta, è stata richiamata dalla produzione. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprirlo insieme.

Omicidio Giulia Cecchettin: Sara Ricci ne parla al Grande Fratello

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Essendo entrata solo il giorno 71, Sara Ricci (insieme a Marco Maddaloni) è l’unica concorrente del Grande Fratello a sapere dell’omicidio di Giulia Cecchettin.

Per questo motivo ne ha parlato con gli altri… ma solo dopo che Alfonso Signorini – nella puntata di lunedì scorso – aveva fatto riferimento all’omicidio nel ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tanto è vero che Sara ha rivelato a Beatrice, Grecia e agli altri coinquilini: “Quella storia era tra le cose che non vi potevo dire purtroppo. Lui le ha tolto la vita ad un passo dalla laurea. Di questa storia ne hanno parlato tutti. Era una ragazzina. Sembrava sai la Casa nella prateria. Lui era italiano, il suo ex ragazzo. Non stavano più insieme e lui non la lasciava. 15 anni? No avevano sui 19/20 anni. Lei si stava per laureare. Le ha tolto la vita e poi l’ha buttata in un fiume“.

Sara è stata richiamata dalla produzione, però, in quanto il regolamento vieta di portare notizie dall’esterno. Al richiamo, l’attrice non ha reagito benissimo, rispondendo: “Non posso? Vabbè ma ne avete parlato voi. Ne ha parlato prima Alfonso in diretta“.

