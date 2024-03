Greta Rossetti parla di “empatia” al Grande Fratello ma fa una gaffe: Alessio la corregge, lei insiste a riguardo.

Al Grande Fratello, un momento di relax tra i coinquilini è diventata il centro di discussione sul significato di un termine che forse, nella nostra quotidianità, è anche troppo abusato: “empatia”. Mentre un gruppo di ragazzi si trovava fuori per una pausa sigaretta, Greta Rossetti si è lasciata sfuggire una gaffe proprio su quella parola, scatenando un dibattito (che ha suscitato reazioni immediate e ironiche sui social). L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti rivelato una percezione del concetto di empatia inusuale e piuttosto distorta. Anche perché, quando Alessio ha corretto la sua interpretazione e ha tentato di chiarire il significato di empatia come capacità di riconoscere gli stati emozionali degli altri, la reazione della ragazza non è stata certo pacifica. Greta ha infatti insistito sulla sua visione, peggiorando di fatto le cose. Andiamo a scoprire insieme su cosa hanno discusso i concorrenti del reality show di Casa Mediaset.

Greta Rossetti parla di “empatia” ma fa una gaffe. Cosa le risponde Alessio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, mentre un gruppo di ragazzi era fuori a fumare, Greta Rossetti ha fatto una gaffe sul concetto di empatia: “Io sono empatica, non riesco a stare con le persone che non mi piacciono, io assorbo“.

“L’empatia è un’altra cosa“, l’ha corretta Alessio. E lei: “No, empatica è quando assorbi“.

“Empatia vuol dire riconoscere gli stati emozionali degli altri“, ha detto ancora Falsone. Ma Greta non ci sta e rilancia: “No, però sei anche empatica quando assorbi. Sei empatica quando assorbi le energie negative e positive degli altri“.

Inutile dire che sui social i commenti hanno cominciato a sprecarsi. Tra un “urge un dizionario fisso in confessionale” e un “il termine empatia usato male malissimo“, c’è chi sentenzia: “Va di moda riempire la bocca con parole d’effetto per sembrare chissà chi. Empatica narcisismo, bipolare, tutti laureati in filosofia e psicologia su Instagram“.

