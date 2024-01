Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa commuovere tutti con quel messaggio diretto al suo ex marito: ecco che cosa ha detto nella notte.

Beatrice Luzzi fa commuovere ancora una volta i telespettatori del Grande Fratello rendendosi artefice di un gesto nei confronti del suo ex marito. L’attrice, infatti, ha abbattuto la quarta parete inviando un messaggio ad Alessandro Cisilin, suo marito dal 2007 al 2019 e papà dei due figli Valentino ed Elia. Ma che tipo di messaggio avrà mai mandato la Luzzi? Cosa avrà mai provato a dire all’uomo e, soprattutto, qual è il motivo che l’ha spinta a farlo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi e il messaggio all’ex marito

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha più volte fatto riferimento al suo ex marito, Alessandro Cisilin. I due si sono sposati nel 2007 e poi lasciati nel 2019 e, dalla loro storia d’amore, sono nati Valentino ed Elia. L’uomo, originario di Trieste, ha 55 anni e fa il giornalista professionista. Anche se la sua storia con Beatrice è finita, però, mantengono un ottimo rapporto.

Fin qui è cronaca, ma ieri sera Beatrice ha inviato un messaggio alla sua famiglia, rompendo la quarta parete e rivolgendosi direttamente alla telecamera.

Per prima cosa ha detto: “ciao ragazzi come state, amori della mamma? Io sto bene, ho ballato, sto benissimo spero anche voi. Non so ieri com’è andata con la nonna. Vi voglio tanto bene“.

E poi ha aggiunto: “E papà come sta? Quanto sei bravo, papino. Sei tanto bravo Ale, ti risceglierei mille volte come padre dei miei figli“. E poi ha mandato un bacio.

Insomma, un messaggio per l’ex marito che ha commosso praticamente tutti, anche perché nessuno se lo aspettava.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy