Al Grande Fratello, il nome della seconda persona destinata a sbarcare in finale è stato finalmente scritto: ad andarci, dopo Beatrice Luzzi, sarà Rosy Chin. Tuttavia, dietro questa epica svolta si cela un elemento intrigante: sembra che sia stato il fervore dei fan di Bea a giocare un ruolo determinante nella vittoria di Rosy. Si tratta della verità? Davvero il flusso di voti si è mosso in questo modo?

Grande Fratello: Rosy Chin in finale grazie ai voti di Beatrice Luzzi?

Al Grande Fratello è finalmente arrivato il nome della seconda persona che andrà in finale: Rosy Chin. All’ultimo televoto, la concorrente ha battuto Letizia Petris e ad annunciare il suo arrivo in finale è stato il marito Paolo, in videochiamata.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che a muovere i fili sembra essere stato in qualche modo il fandom di Beatrice Luzzi. Proprio l’attrice romana, infatti, aveva indicato Rosy Chin come la concorrente che, più degli altri, avrebbe meritato la finale.

Anche perché, rispetto ad Anita, Paolo e Letizia, era chiaro che tutto il gruppo di telespettatori che sostiene Beatrice avrebbe votato per Rosy.

E infatti sul web è pieno di commenti a riguardo. Tra un “vi prego, spiegate a Rosy che l’han mandata in finale i Luzzers che non ce la faccio a vederla 3 settimane ‘convinta’ di avere un supporto importante, dai… è quasi crudele…” e un “Lei incredula. Goditi questa vittoria immeritata grazie alle Luzzers. Giusto perché gli altri ci stavano sugli zebedei più di te!” c’è chi è più esplicito: “Grazie a noi Luzzers e Luzzini, popolo della Luzzi di Twitter instagram Facebook, che la Chin è i finale se no col c…!!“

