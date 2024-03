Perla scoppia in lacrime al Grande Fratello, Mirko Brunetti lascia lo studio. Cosa è successo durante la puntata di lunedì sera.

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, 4 marzo 2024, è andata in scena una situazione imbarazzante tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, con quest’ultimo che ha rifiutato di salutare direttamente l’ex fidanzata e lei che è scoppiata in lacrime di fronte alla decisione del ragazzo. L’intera situazione, tuttavia, ha acceso la discussione tra i telespettatori del reality show di Casa Mediaset, tra chi non crede affatto alla genuinità del pianto della Vatiero e chi invece si è accorto del gesto che il Brunetti ha fatto dopo il pianto di lei, abbandonando completamente lo studio. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo durante il serale di lunedì!

Grande Fratello: Perla scoppia in lacrime per il rifiuto di Mirko

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata del Grande Fratello del 4 marzo, Perla ha avuto l’ennesimo confronto(scontro) con Mirko Brunetti in studio.

Prima di rientrare in casa, però, la concorrente ha chiesto di avvicinarsi ancora una volta a Mirko per salutarlo, ma lui si è rifiutato… Anche perché le aveva detto, in riferimento ad Alessio: “Io non voglio essere il porto sicuro, in attesa che un altro ti dia una conferma”. A quel punto, Perla è scoppiata in lacrime mentre rientrava.

Fin qui ordinaria amministrazione, se non fosse che poi Brunetti è effettivamente scomparso a sua volta dal programma. Probabilmente ha lasciato definitivamente lo studio, dato che la sua sedia è rimasta vuota per il resto della serata.

Non tutti i telespettatori sembrano però convinti della genuinità delle lacrime di Perla.

C’è chi scrive: “HA FATTO FINTA di piangere, per due secondi perché ha visto che i consensi andavano da tutt’altra parte, neanche per la situazione in se”. E chi la difende: “Comunque raga io al posto di Perla mi sarei messa a piangere un minuto dopo per tutta la situazione in generale, lei è stata veramente composta e forte, siete troppo accaniti nei suoi confronti“.

‘Spacco tutto’, Massimiliano perde la pazienza durante la pubblicità: ecco cosa lo ha innervosito così tanto

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello finirà ad aprile e che ci saranno ancora 10 puntate. Non l’ha presa bene Massimiliano Varrese che, di fronte all’annuncio, ha avuto una crisi di rabbia.

Durante la pubblicità, il concorrente ha detto: “Ancora 10 puntate? Spacco tutto! Faccio un macello così mi buttano fuori“.

