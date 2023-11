Al Grande Fratello va in scena un’apparizione mistica: Grecia Colmenares ha visto un fantasma? Cosa è successo?

Nella notte, la casa del Grande Fratello ha visto un vero e proprio evento paranormale, grazie a quella che sembra essere la materializzazione di un fantasma che ha deciso di interagire con una delle concorrenti: Grecia Colmenares. L’attrice ha infatti fatto una rivelazione sull’intera vicenda e su questa apparizione mistica in diretta televisiva. Ma cosa sarà mai successo nello specifico?

Grande Fratello: Grecia ‘abbracciata’ da un fantasma. Cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata del 27 novembre, Grecia Colmenares ha raccontato di essere stata ‘abbracciata’ da un fantasma. La donna, ad un certo punto, è scoppiata a piangere, correndo da Mirko e Vittorio.

“No ragazzi tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta – li ha rassicurati Grecia – Tranquilli, nulla di grave, sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

Anita ha assistito alla scena, incredula, svelando che è stata davvero strana: “Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera“.

Insomma, al Grande Fratello c’è qualcosa di mistico nell’aria.

Anche l’anno scorso era stato avvistato lo stesso fantasma: chi era e cosa aveva fatto a Miriana Trevisan

Non è la prima volta che nella casa compare un fantasma: lo scorso anno, al GF Vip, anche Miriana Trevisan è stata protagonista di una ‘visione mistica’.

Nella puntata del 24 febbraio scorso, la showgirl svelò di aver percepito la presenza di un’entità: una donna elegante di mezza età, intorno ai 45 anni. Nessun abbraccio però… Forse con Grecia ci sarà più affinità?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy