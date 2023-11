Mirko e Perla a letto insieme al Grande Fratello: la regia stacca proprio quando i due si mettono sotto le coperte. Cosa sarà successo?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero a letto insieme al Grande Fratello! Succede nella notte, quando i due ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere sotto le coperte… Un dettaglio che sembra definitivamente riaccendere la storia d’amore tra i due, interrottasi la scorsa estate dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island e la decisione di Mirko di lasciare Perla per cominciare una relazione con la tentatrice Greta Rossetti. Ma cosa sarà mai successo nella notte tra i due? Andiamo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello, Mirko e Perla a letto insieme: è successo nella notte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, Mirko aveva detto che, tra tutte le sue ex, l’unica con la quale tornerebbe è Perla Vatiero.

Il ritorno di fiamma, a questo punto, pare sempre più vicino, specie dopo che ieri sera Mirko e Perla sono stati obbligati a dormire nello stesso letto dopo l’ennesima sessione di “obbligo o verità”.

I due hanno inizialmente cominciato a ridere e scherzare, poi si sono messi sotto le lenzuola… proprio in quel momento, però, la regia ha staccato la diretta. Anche perché si erano fatte le 2.00, ovvero l’orario in cui le telecamere vengono spente per essere riaccese alle 9.00.

L’insoddisfazione dei telespettatori è grande, anche se siamo certi che presto sapremo cosa è successo a letto tra Mirko e Perla, se qualcosa è effettivamente accaduto!

Non sappiamo, infatti, se tra i due ci sia stato un nuovo momento di intimità, maggiore di quanto abbiamo visto finora. Né se nella notte si siano fatti ulteriori confessioni né lasciati andare a qualche dichiarazione più ardita… Fatto sta che l’immaginario di tutti a questo punto è estremamente chiaro: i #perletti sono tornati davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy