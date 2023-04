Oriana Marzoli è tornata in Spagna per una nuova avventura in TV e, nella prima puntata del nuovo programma, ha fatto una confessione su Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli è tornata temporaneamente in Spagna per cominciare una nuova avventura lavorativa, la prima in tv dopo il GF Vip e l’inizio della relazione con Daniele Dal Moro. E proprio nella prima puntata del nuovo programma ha fatto riferimento al suo nuovo fidanzato, confessando qualcosa su di lui. Cosa avrà mai detto sull’ex tronista?

Oriana Marzoli parla di Daniele Dal Moro alla tv spagnola: ecco cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ex concorrente del GF Vip è una delle opinioniste di Tierra de Nadie (Supervivientes), la versione spagnola dell’Isola dei Famosi che va in onda sulla Mediaset iberica. Ad accompagnarla a Madrid c’è anche (ovviamente), Daniele Dal Moro.

Durante la prima puntata del reality show, al quale la Marzoli aveva partecipato come concorrente nel 2014 e nel 2017 e poi è stata presente più volte come opinionista nel corso degli anni, Oriana ha parlato proprio di lui.

Dopo il bentornato di rito negli studi del programma, il conduttore ha fatto riferimento alla sua nuova relazione e al fidanzato italiano della modella venezuelana. “La verità è che sono molto felice con lui“, ha esordito Oriana.

Poi le è stato chiesto come si chiama e, in quel momento, ha confessato: “Daniele… guapisimo!”

Insomma, Oriana non ha occhi che per Daniele Dal Moro, questo è chiaro una volta di più. E quel “guapisimo” pronunciato in diretta tv con la luce negli occhi mostra che forse è davvero amore!

Ecco dov’era Daniele mentre Oriana è andata a lavorare in Spagna: le sue stories non mentono

Daniele Dal Moro ha condiviso sul suo profilo Instagram tre Stories che hanno lasciato intendere chiaramente che ha accompagnato Oriana in Spagna. Le Stories includevano una foto della Marzoli in aereo diretta a Madrid (seduta accanto a lui), una foto dello stadio Santiago Bernabeu e un’immagine della sede di Mediaset España.

Questi indizi hanno reso certa la presenza di Daniele al fianco di Oriana durante il suo viaggio lavorativo in Spagna… come avrà preso il “guapisimo” pronunciato dalla ragazza?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy