Sui social si discute sulla solidità della coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la presenza di Valentina Vignali può mettere a rischio la loro relazione?

Si parla molto della coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, dopo la fine dell’ultimo GF Vip, sembra reggere anche fuori dalla casa: tra loro spunta però anche un’altra ex gieffina come Valentina Vignali. In che modo potrebbe compromettere la relazione degli Oriele?

Valentina Vignali mette in pericolo la relazione tra Oriana e Daniele?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Deianira Marzano ha pubblicato un video nel quale Oriana Marzoli viene praticamente molestata in pubblico durante una serata. Nel filmato pubblicato si vede che, mentre è ospite in una discoteca, qualcuno del pubblico le tocca il fondoschiena. Lei infastidita dà un colpo leggero alla mano che l’ha toccata, continuando a fare il suo lavoro.

Un gesto assurdo e completamente irrispettoso ma in molti hanno fatto notare una cosa: Daniele Dal Moro a riguardo non ha detto nulla per difenderla. Anzi, sui social c’è chi fa notare che tempo fa, per Valentina Vignali, fu il primo a “scendere in campo” sui social, difendendola a spada tratta di fronte agli insulti sessisti di diversi utenti.

All’epoca, era intervenuto subito, dando di matto e rispondendo colpo su colpo a tutte le volgarità insinuate contro la Vignali… Possibile che il buon Daniele sia innamorato di lei? Potrebbe essere un ostacolo alla sua relazione con Oriana Marzoli?

Non lo sappiamo, ma il dubbio a molti è sorto spontaneo… non ci resta che attendere ciò che accadrà.

La reazione di Daniele su quella foto ‘al bacio’ di Valentina: cosa dirà Oriana?

L’attaccamento tra Daniele e Valentina Vignali, d’altronde, non pare proprio essere cosa d’oggi. Qualche tempo fa, la cestista aveva pubblicato una foto insieme al suo ex fidanzato, mentre si baciavano fuori dall’Arena di Verona.

Daniele rispose con un “Proprio sotto casa mia devi limonare?! Io boh…”, al quale Valentina aveva replicato con un “non fare la gelosa“. La foto è vecchia, sì, ma l’attaccamento tra Daniele e Valentina c’è ancora. Come lo prenderà Oriana?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy