GF Vip, Onestini e il ritorno di fiamma con Nikita: Attilio fa scoccare di nuovo la scintilla tra i due?

Attilio Romita pare essere in grado di far scoccare di nuovo la scintilla tra Nikita Pelizon e Luca Onestini… Ecco cosa le ha confessato

Al GF Vip in molti sperano che tra Luca Onestini e Nikita Pelizon si possa verificare una sorta di riavvicinamento. Tra i due, dopo un inizio incoraggiante, si è vista infatti della vera e propria ostilità che ha portato Onestini a schierarsi apertamente contro la concorrente…

Attilio sta favorendo un ritorno di fiamma tra Nikita e Onestini?

Attilio Romita pare molto interessato all’argomento tanto che, durante il telegiornale, ha affrontato la questione. Il giornalista ha chiuso facendo intendere che la storia tra i due non finirà lì. Anzi, Romita ha anche chiesto la versione di Nikita parlandone in privato con lei…

“Io con te di Luca sto parlando adesso – ha detto – Perché ogni volta che parlo con Luca di calcio, televisione… se passano tre/quattro minuti dall’inizio della nostra chiacchierata, alla fine arriviamo a Nikita. Lui per dire che è stato preso in giro, ma sempre su di te arriva alla fine. Allora io mi chiedo, ma sta storia è finita o non è finita?”

In effetti in molti hanno notato che Luca parli davvero spesso di Nikita a Romita… Il giornalista riuscirà a fare in modo che tra i due ci sia una riappacificazione? Oppure ne ha semplicemente le scatole piene?

Cosa aveva chiesto Attilio a Luca proprio su Nikita: la frase non proprio felice sulla ragazza. Ecco i dettagli

Praticamente, prima che tutto cominciasse e che Nikita conducesse il telegiornale con Attilio, quest’ultimo aveva chiesto un parere ad Onestini: “Chiunque deve poter fare il telegiornale, io l’ho impostato ma è una roba di tutti. Così come non ho detto a Nikita ‘no, non si può fare’, prima di accogliere la richiesta di collaborazione da parte sua, volevo chiederti se potesse darti fastidio che lei avesse un ruolo di visibilità dopo quello che ha fatto a te”.

Luca non ha messo nessun veto e ha detto di non essere infastidito dalla cosa, apprezzando il gesto di Attilio ma a molti ha dato invece fastidio il modo di agire di quest’ultimo.

