Sui social, Oriana Marzoli ha rivelato un dettaglio ‘intimo’ riguardante Daniele Dal Moro. Ma cosa avrà detto di tanto compromettente?

Dopo la fine del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre insieme, ma quello che è successo ieri ha a che fare con un “dettaglio intimo” dell’ex tronista. La concorrente di origine venezuelana ha infatti condiviso con il suo pubblico qualcosa di “compromettente”. Di cosa si tratta nello specifico? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE :– GF Vip, l’incontro ‘passionale’ tra Dal Moro e Oriana dopo la puntata: cosa è successo nella notte

Oriana Marzoli rivela un dettaglio intimo su Daniele Dal Moro

“Mi è mancata, te l’ho detto“, ha rivelato Daniele in una room online dedicata al reality. Il riferimento è ovviamente ad Oriana, rimasta nella casa dopo la sua espulsione

“Me l’ha detto tremila volta, giuro“, ha risposto la Marzoli. Poi le hanno chiesto in che modo lui glielo abbia detto. E lei ha risposto: “Mi ha detto: ‘Addormentati te, io voglio solo guardarti e farti le coccole‘”

Il dettaglio intimo è su Daniele Dal Moro, ma mette in luce che i suoi sentimenti nei confronti di Oriana sembrano essere davvero sinceri. Anche perché, a quanto pare, hanno molti impegni insieme nei prossimi giorni.

Rimarranno a Roma fino a oggi, poi risaliranno a Milano e infine andranno a Verona. Insomma, la loro collaborazione artistica post-GF Vip è il primo passo per qualcosa di più grande? Le basi sembrano esserci.

Oriana presa in giro dai fan ‘Donnalisi’ e una rissa sfiorata tra due gieffine: cosa è successo dopo la finale

A differenza delle edizioni precedenti del GF Vip, quest’anno le tensioni non si sono placate neanche dopo la finale. Sembrerebbe addirittura che ci sia stata una situazione di lite dopo la puntata. A rivelarlo è stato Biagio D’Anelli, che ha parlato di una “rissa sfiorata” dopo la finale.

Su Instagram, l’ex gieffino ha detto che “Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì una lite molto accesa tra le due ragazze“.

Non si tratta dell’unico evento controverso. Anche perché, dopo la puntata, alcune fan dei Donnalisi avrebbero cominciato ad urlare cose contro Oriana Marzoli per prenderla in giro. E, al contempo, si parla anche di alcune di loro che sembrano aver aggredito Guendalina ed Edoardo Tavassi nel parcheggio.

A rivelarlo è stata la sorella dell’ormai ex concorrente del GF Vip 7: “Stanotte abbiamo fatto le cinque, poi c’era Edo che voleva andare ad un bar a bere cappuccino e Coca-Zero! Uscendo abbiamo anche incontrato tutti i fan dei Donnalisi che ci hanno aggredito! Un bordello!”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy