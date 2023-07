Piersilvio Berlusconi lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Ecco perché.

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24, Piersilvio Berlusconi ha anche parlato abbondantemente dei reality show, non risparmiando qualche frecciatina ad Alfonso Signorini, ormai da 4 stagioni alla conduzione del Grande Fratello Vip. Ma cosa avrà mai voluto dire l’ad di Mediaset nei confronti del presentatore? Cosa ha deciso di non voler vedere più sui suoi canali televisivi? Scopriamolo insieme.

Piersilvio Berlusconi avverte Alfonso Signorini? Cosa ha detto sul GF Vip

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’anno il Grande Fratello Vip andrà in onda per la sua edizione numero 8 a partire dal 18 settembre. Il conduttore sarà ancora Alfonso Signorini, mentre gli opinionisti sono ancora da decidere. Pertanto, Orietta Berti e Sonia Bruganelli potrebbero rimanere a casa per lasciare spazio a nuovi personaggi (si vocifera di Katia Ricciarelli). Inoltre, questa edizione dovrebbe includere Vip e Nip, in una sorta di nuovo format.

Ad ogni modo, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24, l’ad del Biscione Piersilvio Berlusconi ha avuto qualcosa da dire ad Alfonso Signorini.

Dopo le polemiche della scorsa stagione, soprattutto in virtù degli episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia (ma anche per tanti atteggiamenti e comportamenti non proprio edificanti, come quelli che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria), Berlusconi mira a mettere un freno al trash e alla volgarità.

“Ci sono limiti che non vanno superati – ha detto – Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli…”

E poi ha aggiunto: “Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto… Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi…”

Alfonso Signorini coglierà i consigli di Piersilvio Berlusconi per modellare il GF Vip 8?

Il post sarcastico di Alfonso Signorini: la sua reazione inaspettata. Cosa ha pubblicato sui social

Le notizie che circolano attorno al nuovo reality show condotto da Alfonso Signorini a partire da settembre hanno suscitato un’inaspettata reazione sarcastica da parte del presentatore. Sul suo profilo Instagram, Signorini ha scelto di commentare le speculazioni con un eloquente “Bla, bla, bla“, seguito da un enigmatico “quante se ne leggono“.

Quest’ultima frase, accompagnata dall’emoji della risata, sembra chiaramente riferirsi alle ultime notizie emerse in merito al format del GF Vip. Sarà davvero così?

