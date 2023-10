Dopo Temptation Island, Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella casa del GF e ha spiegato il suo rapporto attuale con Greta

Ieri sera, Mirko Brunetti è entrato nella casa del GF e ha raccontato la sua storia dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island.

Rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, Mirko ha chiarito che la sua relazione con Perla è terminata non a causa del programma ma perché la loro storia, dopo tre anni, era diventata tossica.

Durante Temptation Island, il ragazzo ha conosciuto Greta, con cui ha sviluppato una connessione mentale, ma alla fine la relazione non sarebbe andata bene, portando a una grande e importante pausa. Mirko ha spiegato che Greta lo ha accusato di averle raccontato bugie a causa di un messaggio cancellato rivolto a Perla.

Dopo la puntata in diretta, nella casa Mirko ha rivelato ai coinquilini che in realtà lui e Greta non si sono mai separati del tutto, anche se stanno attraversando un periodo difficile. Greta avrebbe perso fiducia e lui l’aveva raggiunta persino a Cagliari per provare a chiarire.

“Non ci siamo proprio lasciati, è complicato. Vediamo come vanno le cose, per adesso però non posso dire che è finita” ha spiegato. Intanto, Greta sui social ha detto di aver lasciato l’Italia, dichiarando che non seguirà le vicende di Mirko nella casa del GF.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy