È uscito il nuovo libro di Ilary Blasi: scopri cosa ha scritto su Francesco Totti e tutto il nuovo racconto della fine del loro matrimonio.

È uscito Che stupida, il libro di Ilary Blasi che – dopo il grande successo del docufilm Unica – torna sulla questione del suo divorzio da Francesco Totti anche dal punto di vista editoriale. L’autobiografia della conduttrice televisiva è già un bestseller e si candida già ad essere uno dei libri più venduti del 2024. Ma cosa ha scritto di tanto compromettente l’ex letterina? E perché ancora una volta Francesco Totti sembra uscirne malissimo? Andiamo a scoprire insieme qualche estratto del testo.

Ilary Blasi: qualche estratto del suo nuovo libro autobiografico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quanto pare, Francesco Totti era in qualche modo ossessionato dal fatto che Ilary Blasi potesse avere un’amante (che era stato individuato nella persona di Cristiano Iovino), tanto che la conduttrice ha riportato la questione nel libro: “Passavamo le notti a discutere. A volte Francesco, ossessionato dal dubbio, mi svegliava alle due, alle tre del mattino per farmi a bruciapelo qualche domanda che mi aveva già posto di giorno, in modo da controllare se le risposte fossero coerenti. Dopo, riaddormentarsi era impossibile e finivamo per torturarci fino all’alba, riversandoci addosso delusione, rabbia, insoddisfazione, paura”.

Inoltre, Ilary Blasi ha raccontato anche di aver proposto a Totti un weekend romantico per Natale 2021, ma lui ha declinato l’invito, preferendo fare qualcosa di diverso.

La conduttrice ha scritto che aveva avvertito una strana atmosfera in quel periodo. Poi nota che, durante le cene in casa con amici, Totti si comportava normalmente, ma in assenza di ospiti tendeva ad uscire e a rientrare tardi.

“Non poteva essere questione di lavoro: ce l’aveva con me”, riflette Ilary.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset