Ad alcuni telespettatori non è sfuggito un dettaglio non da poco circa la prova ricompensa proposta nella puntata del 15 maggio

Lunedì 15 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi. I concorrenti dopo 4 settimane iniziano a essere sempre più provati non solo dal punto di vista emotivo, ma anche fisico. Per fortuna esistono le prove ricompensa, che consentono ai naufraghi, in caso di vittoria, di essere premiati con del cibo. È successo anche nella puntata trasmessa poche ore fa, ma al pubblico non è sfuggito un particolare che fa discutere.

LEGGI ANCHE:– Mazzoli ha detto davvero quella frase a Christofer prima di lasciare l’Isola? Cosa gli ha detto sottovoce sul ‘sesso’

Isola dei famosi, cosa è successo durante la prova ricompensa

Oggetto della prova della puntata de L’isola dei famosi è stato il reperimento di alcune tessere che, messe una accanto all’altra, andavano a comporre un puzzle. I concorrenti sono stati divisi in due squadre, uomini contro donne, e avevano la missione di agguantare tutti i pezzi del puzzle e poi ricomporli in modo da formare il quadro finale. A vincere sono stati gli uomini. Un dettaglio, questo, che non ha mancato di accendere la polemica sui social, dove in molti hanno osservato che proporre prove basate sulla forza fisica porta inevitabilmente a uno sbilanciamento in favore dei maschi.

“Ma perché all’isola continuano a contrapporre uomini e donne facendo prove dove conta tantissimo la forza fisica?” scrive qualcuno su Twitter, “Follia pura pensare di far gareggiare uomini contro donne in più con una 73 enne nella loro tribù e una infortunata” scrive qualcun altro riferendosi a Corinne Clery. E ancora: “Però non va bene la divisione in tribù uomini e tribù donne, per forza fisica le prove le vinceranno sempre gli uomini e le donne che fanno non mangiano mai??? Se serve proprio fate due tribù ma dove siano uomini e donne in entrambe”, “Ma le prove fisiche uomini contro donne? Ma come state?” conclude un altro utente ancora.

In effetti, manco a dirlo, la prova de L’isola dei famosi è stata vinta dai maschi che hanno potuto godere del caffè e di uno snack dolce mentre le donne hanno distolto lo sguardo dai compagni per non soffrire ulteriormente.

Foto: Shutterstock