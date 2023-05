Spuntano alcuni nuovi dettagli su Cristina Scuccia, sulla sua permanenza all’Isola e sul perché abbia lasciato i voti. Scopriamoli insieme.

L’Isola dei Famosi non smette di regalare sorprese e controversie. Tra i concorrenti più discussi di quest’anno si trova Cristina Scuccia, l’ex suora che ha abbandonato i voti per perseguire la carriera da cantante. Ricordiamo tutti ancora la sua vittoria nella seconda edizione di The Voice of Italy, ma ora nuove indiscrezioni riguardanti la sua storia emergono all’orizzonte.

Cristina Scuccia: spunta un’indiscrezione sul perché ha lasciato i voti

Una fonte anonima, che afferma di conoscere personalmente Cristina Scuccia, ha recentemente svelato alcuni dettagli sulla sua vita a Deianira Marzano. Questa persona ha rivelato che la storia della Scuccia nasconde qualcosa di più, qualcosa che potrebbe sorprendere i suoi fan.

A quanto pare Cristina “ha lasciato i voti perché si era innamorata di una persona“. Ma sembra anche che “tutto il suo percorso da suora è stato intrapreso, come ha sempre detto il suo ex, esclusivamente per il desiderio di sfondare nella musica“.

Cristina in bikini? Ecco come si mostra ora all’Isola dei Famosi

Ma non è tutto, prima di partire per l’Honduras, Cristina aveva dichiarato che non avrebbe indossato il bikini come tutte le altre naufraghe poiché non voleva urtare la sensibilità, mettendo invece dei pantaloncini.

Questa decisione, in realtà, è stata rispettata per le prime settimane di reality, nelle quali alternava dei costumi interi, con un pantaloncino nella parte inferiore. Da qualche giorno ha però preso a usare un costume a due pezzi, sebbene continuando a usare i pantaloncini nella parte inferiore. Pare però che ultimamente abbia osato ancora un po’ di più e rimosso anche i pantaloncini. Ancora non l’abbiamo vista in bikini davanti alle telecamere, però… Sarà solo questione di tempo?

