Cosa rischiano i naufraghi dell’Isola dei Famosi in Honduras a causa degli insetti e dei mosquitos? Ecco tutti i pericoli.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality show più famosi al mondo, ma anche uno dei più pericolosi. I concorrenti, infatti, sulle spiagge dell’Honduras devono affrontare molti rischi, tra cui denutrizione, insolazione, pericolo ferite e animali pericolosi. Tuttavia, uno dei rischi meno noti, ma non meno pericoloso, è quello dei mosquitos, ovvero le zanzare presenti in quell’area, che non fanno altro che tormentare i naufraghi dell’Isola dei famosi.

Zanzare e mosquitos all’Isola dei famosi: i pericoli per i concorrenti

L’ex vincitore del reality show Walter Nudo ha raccontato la sua esperienza durante la sua partecipazione: “Non sapevo cosa aspettarmi: i mosquito pungevano i nostri occhi come coltelli e depositavano le loro uova nelle nostre ferite. Non ero accettato dal gruppo e questa cosa mi creava un grande stress, oltre al non mangiare”.

Ma qual è il vero rischio dei mosquitos e delle zanzare per i concorrenti dell’Isola dei Famosi? Alcuni insetti e parassiti trascorrono parte del loro ciclo vitale nel corpo umano, che trovano piacevole e caldo. Ad esempio, alcune specie di ditteri simili a moscerini depongono le uova nelle zanzare. Quando la zanzara punge qualcuno, le uova si schiudono e le larve si muovono tra la pelle e formano un brufolo pieno di pus. Questo fenomeno è noto come “miasis cutanea” ed è comune in alcune parti del mondo dove le zanzare sono molto diffuse.

Ma non è solo questo il rischio. Le mosche verdi bottiglia, infatti, depongono le uova direttamente nelle ferite aperte. Quando le larve si schiudono, divorano la carne morta, rilasciando nel frattempo diverse sostenze.

Il problema è che, durante l’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno spesso ferite aperte a causa delle difficili condizioni di vita. Questo significa che sono particolarmente vulnerabili alle mosche verdi bottiglia.

Photo Credits: Shutterstock