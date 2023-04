Fa discutere un commento di Vladimir Luxuria su Ilary Blasi. Cosa avrà detto di tanto terribile da scatenare l’ironia del web?

Fa discutere il commento di Vladimir Luxuria sotto un recente post di Ilary Blasi, nella quale l’opinionista dell’Isola dei Famosi esprime un parere sulla concorrente. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile? E perché i fan si stanno accanendo su di lei?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ilary Blasi ha pubblicato una sua foto sexy, nella quale compare con addosso un top molto succinto, indossato anche durante una puntata dell’Isola. Alla foto, Vladimir Luxuria ha commentato con un “Bellissima” che ha subito scatenato gli utenti di Instagram.

Le loro risposte alle parole dell’opinionista sono infatti state tantissime, e in certi casi terribili, come un “Falsa sei” o, ancora peggio, un “bellissima? Ma de che? Tra l’altro non è neanche brava a condurre, antipatica, arrogante e scontrosa, parla sempre in romanaccio che sembra di stare al mercato“.

C’è chi invece fa notare che il suo apprezzamento derivi dal fatto che Vladimir Luxuria sia opinionista nel programma condotto da Ilary Blasi. Tanto che in molti scrivono cose come “per forza, ti dà lavoro!” o “grazie ar ca..o, è quella che ti fa’ lavorare“. Oppure cose come “lecchina“, “palesemente una leccata questa” e “che commento ignorante“.

Possibile che quello di Vladimir non possa essere visto come un semplice apprezzamento?

Enrico Papi reagisce così alle critiche su L’Isola dei famosi: la stories su Instagram che zittisce i fan del programma

Nel frattempo a far discutere i fan dell’Isola dei Famosi è anche Enrico Papi, sul quale si parla di un possibile allontanamento dal programma. L’altro opinionista, infatti, avrebbe scelto di partecipare al reality solo come “scotto” per poter in futuro avere altre possibilità sulle reti Mediaset, tanto che starebbe scalpitando per andare via…

In tutta risposta, lui ha pubblicato una Instagram Stories nella quale è in macchina, con tanto di sottofondo sibillino: “Forse ti stai chiedendo come? / Ma presto si sentirà /… conta fino a tre / Dimmi cosa provi / Dimmi a cosa stai pensando / Sono qui solo per liberarti“. Insomma, ha tutta l’aria di un messaggio ai fan.

