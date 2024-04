All’Isola dei Famosi cominciano le frecciatine tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno: cosa è successo in puntata e sui social.

All’Isola dei Famosi 2024 sembra esserci già qualcosa che scricchiola tra la conduttrice, Vladimir Luxuria, e l’inviata, Elenoire Casalegno. Già durante la seconda puntata del reality show di casa Mediaset, infatti, si era visto qualche attrito tra le due ma, dopo la terza, la questione è diventata proprio esplicita anche a causa di un like comparso sui social da parte dell’ex presentatrice del Festivalbar. Ma da dove nascono questi attriti e, soprattutto, a cosa avrà mai messo like Elenoire?

Isola dei Famosi: attriti tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Elenoire Casalegno, inviata in Honduras dell’Isola dei Famosi, durante la scorsa puntata del reality show, ha ricevuto un trattamento un po’ acido da parte della conduttrice.

Vladimir Luxuria, infatti, non è stata come si suol dire gentile con lei, anzi… Quando l’inviata aveva suggerito di fare una domanda a Joe Bastianich, la conduttrice ha risposto: “Ma che me lo dici tu a chi devo chiedere? Chiudiamo il collegamento”.

Un momento particolare che ha colpito molti telespettatori ma, probabilmente, anche la stessa Elenoire. Tanto è vero che, dopo la terza puntata dello show, il suo like sui social è comparso sotto a un commento velenoso nei confronti di Luxuria.

Il cuoricino della Casalegno, infatti, è stato apposto sotto questo messaggio: “Brava Elenoire! Sei stata una grande signora stasera con Vladimir quando ti ha zittita senza motivo e in modo maleducato che non mi aspettavo da lei. In un’altra situazione te la saresti mangiata“.

Insomma, pare proprio che all’Isola 2024 già scricchioli qualcosa…

Nel frattempo, dopo la terza puntata, sembra proprio che questa edizione dell’Isola dei Famosi non sia propriamente un successo. Se la prima puntata ha esordito con il 20% di share, la seconda si è fermata al 17.75%.

Se questo trend dovesse essere confermato e, addirittura, scendere ancora nelle prossime puntate, si rischia una chiusura anticipata rispetto a quella prevista per metà giugno.

