Alvin non è l’inviato de L’Isola dei Famosi 2024 ma Vladimir Luxuria lo saluta in diretta: la sua reazione dopo la puntata.

Dopo essere stato l’inviato storico de L’Isola dei Famosi per ben cinque edizioni di seguito, quest’anno Alvin non è della partita, sostituito da Elenoire Casalegno. Ciononostante, Vladimir Luxuria ha parlato di lui durante la prima puntata della nuova edizione del reality show, salutandolo in diretta. Ma come avrà mai reagito Alvin? Possiamo solo dire che ha risposto con una Instagram Stories nella quale ha ripreso le parole della conduttrice. Ma, nel frattempo, a scatenarsi sono stati i telespettatori. Non ci resta che andare a scoprire che cosa è successo!

Alvin salutato in diretta da Luxuria a L’Isola dei famosi: la sua reazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la prima puntata dell’Isola 2024, Vladimir Luxuria ha salutato uno storico protagonista del programma: “Voglio salutare davvero con il cuore, un grandissimo inviato dell’Isola dei Famosi, tante edizioni. Ci siamo anche sentiti. Ciao Alvin! Un grande bacio!”

Lui ha reagito ripostando il video dei saluti dall’account ufficiale del programma, ma nel frattempo sul suo profilo si sono scatenati i fan.

Tra un “Senza Alvin non è isola… ALVIN TUTTA LA VITA!!!” e un “L’isola senza di te non sarà la stessa“, c’è anche chi lo avrebbe voluto come conduttore al posto di Vladimir: “L’unica persona che avrebbe davvero meritato di Presentare l’Isola, eri Tu“.

Isola, Vladimir non potrà farlo: cosa le viene impedito di fare in puntata

Nel frattempo, secondo i rumors riportati da Dagospia, sembra che Mediaset abbia richiesto a Vladimir Luxuria di adottare un abbigliamento sobrio, evitando qualsiasi tipo di esagerazione.

“All’ex parlamentare è stato chiesto un look sobrio, niente eccessi…”, scrive il noto sito di gossip… Tanto che pare che i suoi outfit debbano passare prima per l’approvazione dei vertici Mediaset.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset