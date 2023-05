Nathaly Caldonazzo è troppo magra per stare sull’Isola dei Famosi? In tanti lo pensano (e si ricordano di Giulia De Lellis).

Preoccupano le condizioni di salute di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi, con la concorrente del reality show giudicata troppo magra dai telespettatori, che la ritengono inadatta a partecipare al programma. Ma cosa starà mai succedendo?

Nathaly Caldonazzo troppo magra per l’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nathaly Caldonazzo è all’Isola dei Famosi e nel corso dell’ultima puntata è stata costretta ad abbandonare Cayo Cochinos per trasferirsi sull’Isola di Sant’Elena, in attesa di riuscire a tornare in gioco.

Fin qui nulla di strano, ma il suo isolamento ha fatto sì che i telespettatori ne abbiano notato l’eccessiva magrezza. Basta leggere i commenti per rendersene conto.

“Come si fa a fare partecipare una persona già così magra in un posto dove non si mangia. Volete farla morire?”, ha scritto una persona. E un’altra ha fatto eco: “Raga ma Nathaly è troppo magra… siamo al giorno 10 e le costole n’altro po’ escono dal corpo, mamma mia…”

In effetti il timore che Nathaly Caldonazzo sia troppo magra per stare in un gioco così estremo è piuttosto generalizzato, tanto che c’è chi si ricorda cosa avvenne nel 2017 a Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe dovuta partire per l’Honduras ma l’eccessiva magrezza portò la produzione a vietarle il viaggio.

La De Lellis, sottopeso, provò anche ad ingrassare un po’ ma senza riuscirci, ma dal suo medico curante non arrivò mai l’autorizzazione a partire. Per la Caldonazzo sarà stato diverso?

Isola dei famosi, il peso della Caldonazzo prima e dopo 10 giorni di programma: cosa si vocifera

Dopo 10 giorni di reality show, il dimagrimento della Caldonazzo sarebbe decisamente estremo, tanto che voci di corridoio danno proprio i numeri sul suo peso.

Si sussurra infatti che sebbene Nathaly sia partita con 60 kg per 177 cm di altezza, la sua permanenza sull’Isola l’avrebbe già ridotta a soli 50 kg, facendole perdere circa 10 kg in 10 giorni. Un dimagrimento estremo che di sicuro non le fa bene.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy