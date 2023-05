La domanda sorge spontanea: se l’acqua dell’Honduras è priva di minerali, come fanno i concorrenti a resistere senza integrazione?

Su Instagram, l’inviato dell’Isola dei Famosi, Alvin, ha risposto ad alcune domande dei fan, parlando della sua alimentazione e delle fave di cacao acquistate in loco.

Alvin ha spiegato che fanno molto bene: “contengono tante vitamine e minerali”. Ma non solo. L’inviato ha spiegato il motivo per cui le ha introdotte nella sua alimentazione durante questi mesi di programma.

“Qua in Honduras l’acqua non ha nessun valore: tutti i valori sono a zero, è acqua distillata, come quella che si usa per il ferro da stiro. È per questo che mangio tanta frutta e fave di cacao” ha spiegato.

La domanda sorge quindi spontanea: quella è la stessa acqua bevuta dai concorrenti? Se sì, come fanno a resistere fisicamente, dato che loro non possono mangiare le fave di cacao multi-vitaminiche e hanno un’alimentazione che rasenta lo zero?

Foto: Kikapress