Gaffe di un concorrente de L’Eredità: non ha saputo rispondere a una domanda semplicissima su Alberto Matano.

Cala il gelo negli studi de L’Eredità per una domanda su Alberto Matano alla quale il concorrente in gioco non ha saputo affatto rispondere. In particolare, il quesito (semplicissimo) recitava: “Quale programma conduce Alberto Matano nel pomeriggio di Rai Uno?”. Il concorrente, però, sembrava non avere alcuna idea su quale potesse mai essere la trasmissione dell’ex conduttore del TG1. Inutile dire che, di fronte a una gaffe di questo tipo, Marco Liorni si è trovato in un certo imbarazzo, specie perché alla guida de La Vita in Diretta, prima di Matano, c’era stato proprio lui. Insomma, una piccola gaffe imbarazzante per la trasmissione del primo canale… Ci saranno reazioni da parte della Rai?

La gaffe del concorrente de L’Eredità su Alberto Matano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata de L’Eredità del 28 febbraio è calato il gelo in studio quando un concorrente, durante il triello, si è trovato a rispondere a una domanda su Alberto Matano.

Il quesito era semplicissimo: “Quale programma conduce Alberto Matano nel pomeriggio di Rai Uno?”

Il concorrente Sergio è invece rimasto in silenzio e, scaduto il tempo a sua disposizione, ha ammesso: “Non lo so…”.

Lo scivolone ha fatto cadere il gelo in tutto lo studio, ma Marco Liorni si è subito divincolato, girando la domanda alla concorrente successiva che ha risposto immediatamente “La vita in diretta“.

Tra l’altro, prima di Matano, proprio Marco Liorni aveva condotto il programma pomeridiano di Rai Uno, dal 2011 al 2013 e poi di nuovo dal 2014 al 2018, in coppia prima con Mara Venier, poi con Cristina Parodi e infine con Francesca Fialdini. Ci sarà rimasto male anche lui?

Di sicuro ci sarà rimasta male la Rai, per via di una svista così clamorosa su uno dei suoi programmi di punta… saranno presi provvedimenti?

Photo Credits: Kikapress