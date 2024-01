A L’Eredità va in scena un momento divertentissimo: c’entrano un flipper e dei gattini. La risposta fa impazzire il pubblico.

Momento di ilarità nell’ultima puntata de L’Eredità, dove una concorrente ha provato a dare una risposta che ha scatenato la fantasia dei telespettatori: c’entra un flipper, c’entrano dei gattini… Ma come si collegano questi elementi tra loro? Durante una delle sfide del 30 gennaio, qualcuno c’è riuscito. Andiamo a scoprire meglio in che modo e perché il web si sta scatenando con battutine simpatiche riguardo al telequiz condotto da Marco Liorni.

I “gattini nel flipper” fanno scatenare i telespettatori de L’Eredità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso di una sfida andata in scena durante la puntata de L’Eredità del 30 gennaio, una concorrente doveva rispondere alla domanda “Si infilavano nel flipper“.

I tentativi di risposta della donna sono stati diversi: “Gomiti“, “Gattini” e solo alla fine quella corretta, “Gettoni”.

Fin qui nulla di strano, è frequente per i concorrenti sbagliare la risposta, spesso per via della tensione portata dallo studio. Tuttavia, l’immagine dei “gattini nel flipper” ha fatto scatenare i telespettatori (e non solo).

“I gattini nel flipper no“, ha infatti risposto subito Marco Liorni scatenando l’ilarità della concorrente.

Ma se il conduttore è stato piuttosto pacato, su X c’è chi ha postato un’immagine di tanti micini con la scritta “No… non metteteci nel flipper“. Qualcun altro è invece più diretto, al punto da scrivere: “I gattini nel flipper? Mannaggia ar core“.

Altri commenti, purtroppo, non possiamo riportarli qui… ma se qualcuno di voi volesse cimentarsi nell’ennesimo esercizio di stile (ironico) sui gattini e sul flipper, o più precisamente sui “gattini infilati nei flipper” è assolutamente il benvenuto! Non vi resta che provare! Anche se, a dirla tutta, poveri gattini!

Photo Credits: Shutterstock