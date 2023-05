A Che tempo che fa, Luciana Littizzetto parla con Fabio Fazio del suo addio alla RAI (con tanto di riferimento a Giorgia Meloni).

Sono tempi di cambiamenti per la televisione italiana e l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a “Che tempo che fa” sta sicuramente facendo parlare di sé: nell’ultima puntata del celebre programma di Rai Tre, la simpatica comica ha voluto condividere con il pubblico le sue riflessioni, e non ha resistito alla tentazione di tirare una frecciatina al mondo politico, menzionando nientemeno che il nome di Giorgia Meloni.

LEGGI ANCHE :– Fabio Fazio sul Nove: l’indiscrezione sul cachet stellare

Luciana Littizzetto tra Fazio, l’addio alla Rai e il riferimento a Giorgia Meloni

“L’abito che hai addosso lo puoi lasciare qui alla Rai – ha detto la comica a Fazio – Invece la scrivania ce la portiamo via o rimane qui? Adesso dobbiamo vedere cosa portare o lasciare. I pesci chi li prende? Bisogna davvero organizzarci. E Filippa la portiamo con noi? Certo la portiamo con noi, allora dai. Guarda che io mi organizzo perché ormai manca una puntata“.

“Tra l’altro ho questa settimana ho fatto una scoperta. In rumeno e in moldavo la parola ‘rai’ significa paradiso. Ci sei stato 40 anni e io più di 20 e non siamo ancora santi. Com’è possibile? Poi tu devi aver toccato qualche mela, o anche io ed è successo…”, ha continuato. “Per me è il paradiso, io ho solo ricordi bellissimi”, ha risposto Fazio.

Ma Lucianina ha continuato imperterrita: “Hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro“.

Fabio Fazio è intervenuto ancora una volta per correggere il tiro: “Lei scherza sempre. I comici come sapete dicono cavolate, sono dei bambini“.

Che fine farà Filippa Lagerbäck? Cosa succederà dopo la chiusura di Che tempo che fa: resterà senza lavoro?

Nel suo monologo, la Littizzetto ha fatto riferimento anche a Filippa Lagerbäck. Nel momento in cui ha chiesto a Fazio se “la portiamo con noi” sul NOVE, il conduttore ha risposto: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne“.

La Lagerbäck ha assistito al siparietto sorridendo in silenzio e senza proferire parola. Cosa succederà?

Photo credits: Kikapress