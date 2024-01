Luciana Littizzetto scrive la sua “letterina al 2024”: non mancano frecciate a Barbara D’Urso, Giorgia Meloni, la Rai ed Elodie!

Nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha presentato una sua “letterina al 2024” che come al solito ha mantenuto il carattere ironico e il sarcasmo ben dosato della celebre comica. Tra le numerose osservazioni sollevate nella sua missiva, la co-protagonista della trasmissione di Fabio Fazio non ha risparmiato frecciatine al regolamento della Rai su Sanremo, ma anche allo stile personale di Elodie. Non ha inoltre mancato di nominare altri personaggi di spicco, come Giorgia Meloni, Donald Trump, Joe Biden e persino Barbara d’Urso. La lunga assenza di quest’ultima dal piccolo schermo, a dirla tutta, è diventata un argomento di discussione tanto quanto la sua presenza abituale. Ma cosa avrà mai detto l’irriverente Lucianina?

Luciana Littizzetto e la sua “letterina al 2024”: cosa ha detto?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Che tempo che fa di domenica 14 gennaio, Luciana Littizzetto ha così esordito, presentando la sua “letterina al 2024”:

“Carissimo 2024, due anni dalle elezioni di Giorgia I, 60 anni dalla fondazione di Fabio Fazio, anno primo senza Barbara D’Urso in tv. Quasi non ti abbiamo sentito arrivare, un po’ come la Schlein. Chiederti di essere migliore degli altri abbiamo capito che non serve. Tutti sogniamo il futuro di Barbie, ma ci ritroviamo sempre di più in quello di Oppenheimer. So che sarai un anno bisesto, ti chiedo solo di non infierire. Non essere un 2020 travestito. Non abbassare ancora l’asticella della fortuna, che più giù di così non va. Se proprio devi abbassare qualcosa che siano le bollette“.

Tre riferimenti in un colpo solo, tra la Meloni, Barbara D’Urso ed Elly Schlein. Ma, ovviamente, non si è fermata. Non è mancato il riferimento alla Rai, e al regolamento che vieta agli artisti in gara a Sanremo di presenziare su altre reti: “Noi due non ti chiediamo niente. Noi qui al Nove stiamo bene, non farci cambiare rete, ma prima o poi portaci almeno un cantante di Sanremo, anche a maggio, così Fabio è contento“.

E poi alle elezioni USA: “Caro 2024, in USA quest’anno ci saranno le elezioni. Se la giocano Biden, uno che dovrebbe tenere in equilibrio il mondo, ma non riesce a stare in piedi manco lui e l’uomo da un neurone solo a specchio, con lo specchio rotto, Trump. Non c’è per caso una terza via?”.

E, per chiudere, ha fatto un riferimento ai look di Elodie: “Mio caro 2024 se puoi portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, tipo l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero“.

Nel frattempo, Barbara D’Urso è sì assente dal piccolo schermo, ma è sempre attiva su X. Lo sta facendo però in una maniera del tutto inedita.

Sabato sera ha ripostato sul social cinguettante alcuni video della puntata di Tale e Quale Show di Rai 1, tra cui l’esibizione di Gabriele Cirilli. In molti l’hanno preso come un dispetto a Mediaset, dato che mai aveva parlato di trasmissioni RAI.

Tanto che un utente di X ha commentato a riguardo: “Senti Carmelita, ormai è chiaro, vuoi sabotare Canale 5 perché non sopporti Piersilvio come noi. Ti stimo“.

