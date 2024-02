Frecciatina velenosa di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini: cosa ha detto a Che Tempo Che Fa su un’affermazione del leader della Lega.

Le frecciatine di Luciana Littizzetto sono ormai un grande classico della tv e, da sempre, il mondo della politica è tra i più bersagliati dalla comica e ospite fissa di Che tempo che fa, tanto che l’ultima che ha lanciato nei confronti di Matteo Salvini è soltanto una tra le tante. In particolare, però, durante l’ultima puntata dello show condotto sulla Nove da Fabio Fazio, l’impertinente Lucianina si è lasciata andare ad un commento sulla giustizia che, siamo sicuri, non farà certo piacere al ministro delle infrastrutture e leader della Lega. Ma su cosa ha deciso di punzecchiarlo stavolta?

Luciana Littizzetto: la frecciatina a Matteo Salvini a Che Tempo che Fa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda domenica 25 febbraio, Luciana Littizzetto ha lanciato una frecciatina velenosa a Matteo Salvini.

Parlando della morte di Navalny, ha detto, citando un articolo di giornale: “Anche Salvini ha detto la sua e ha di nuovo messo le mani in un vespaio. Ha detto: ‘capisco la moglie di Navalny ma a fare chiarezza saranno i giudici‘”.

E ha aggiunto: “In effetti se c’è un posto che è la culla della verità e del diritto, è proprio il tribunale russo, direi“.

E poi ancora: “È strano come i nostri politici non si fidano dei giudici Italiani, ma stimano tantissimo quelli russi. La magistratura russa bene, quella italiana che ti dice di restituire 49 milioni di finanziamenti illeciti quella ti sta sul c..o. È incredibile”.

