Laura Torrisi fa ammutolire il web con un video che mostra i danni del maltempo in provincia di Prato, dove si è visto un vero e proprio nubifragio.

Emergenza maltempo: fanno paura i video postati sui social da Laura Torrisi e che mostrano quello che sta avvenendo in Toscana e in diversi paesi della provincia di Prato, dove questa notte le forti piogge hanno scatenato un vero e proprio nubifragio.

Emergenza Maltempo a Prato: il video postato sui social da Laura Torrisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A sorpresa, sulle sue pagine Instagram, Laura Torrisi ha pubblicato un video che mostra le strade allagate dal maltempo, al punto da trascinare via le auto, nella provincia di Prato.

“Questi sono solo alcuni dei video che mi sono stati girati da amici dei paesi in provincia di Prato – ha scritto – che in meno di un’ora si sono trovati in questa condizione. La situazione peggiora di minuto in minuto e mi hanno chiesto di far girare il seguente messaggio: ‘l’assessore della protezione civile Monni, ha chiesto di divulgare il più possibile questo messaggio alle persone delle zone colpite, sopratutto quelle che si trovano vicino al fiume Bisenzio, chiede alle famiglie di salire ai piani alti delle case, di non uscire di casa e sopratutto di non andare per nessun motivo vicino gli argini del fiume perché la situazione è veramente critica’. Per favore, fate girare. Grazie“.

I commenti dei vip al video di Laura Torrisi

Ma l’emergenza maltempo documentata dall’attrice ha fatto intervenire anche alcuni vip, come Giulio Golia ed Elisabetta Gregoraci, che hanno postato delle emoji in lacrime.

E a un fan che segnala che anche Montemurlo, dove abitano i genitori di Laura, è stata colpita, la Torrisi risponde: “I miei sono lí senza acqua né corrente da ore… e i video che vedi vengono da Bagnolo, Maliseti, Seano, Agliana e Quarrata…”.

Cosa si prevede nelle prossime ore: le zone dove il maltempo colpirà. Avviso della Protezione Civile

L’emergenza maltempo, però, non si fermerà qui. Nei prossimi giorni l’allerta meteo è prevista praticamente in tutta Italia. Sono 10 le regioni con l’allerta gialla, 8 quelle con l’allerta arancione: Emilia- Romagna, Liguria orientale, Toscana settentrionale, Veneto Centro-meridionale, Lombardia settentrionale, province autonome di Trento e Bolzano, alcuni bacini del Friuli Venezia Giulia e Campania. Allerta meteo rossa invece in gran parte del Friuli Venezia Giulia e alcuni settori del Veneto.

