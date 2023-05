Exploit di Mara Venier online: la conduttrice di Domenica In si scaglia contro gli insulti comparsi sui social. Ecco cosa ha detto.

Compare sui social uno strano commento di Mara Venier in risposta ad una fan su una vicenda che in molti fanno fatica a comprendere del tutto: la conduttrice si riferisce a “insulti” e “miserie umane“, tirando in ballo addirittura il suo futuro in questione e rispondendo sulla stessa conduzione di Domenica In. Ma cosa avrà mai detto a riguardo la Zia della televisione italiana? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE :– Noemi la cantante scambiata per la fidanzata di Totti: botta e risposta sui social

Mara Venier e il riferimento social agli insulti: ecco cosa ha detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mara Venier ha pubblicato sui social un suo video nel quale si mostra coi capelli al vento. Sotto il post è comparso un commento che recita: “No Mara tu rimani a Domenica in e non cambiare niente la gente ha sempre da dire dovrebbero ricordare che tu durante la pa demia sei stata sempre presente non ci hai mai abbandonato“.

È a quel punto che la conduttrice ha risposto in una maniera un po’ criptica ma interessante: “Purtroppo si dimenticano presto del bene …..e non vedono l’ora di colpirti e insulti… ‘miserie umane’ le chiamo io …”

Cosa avrà mai voluto dire con quelle parole? C’entra forse il suo futuro in televisione?

Non lo sappiamo, ma qualcuno ha ipotizzato che si riferisca all’intervista di Arisa che, prima da Peter Gomez e poi dalla stessa Mara Venier, ha espresso una sua opinione politica che le è costata molti insulti, dicendo “Giorgia Meloni? Mi piace. Secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata“.

Parole che le hanno sbarrato le porte al Pride di Milano, data la posizione del partito della Meloni sui diritti della comunità LGBTQ+. Ma al contempo le sono costate insulti anche pesanti, come riportato da Mara Venier. Sarà a questo che la Zia faceva riferimento?

Photo Credits: Kikapress