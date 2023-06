Travaglio e Santoro ricordano la scena in cui Silvio Berlusconi pulì la sedia prima di sedersi… e svelano un retroscena

Michele Santoro e Marco Travaglio hanno ricordato una famosa puntata del programma “Servizio Pubblico” andata in onda il 10 gennaio 2013, in cui Silvio Berlusconi era l’unico protagonista.

Durante la trasmissione “Otto e mezzo” su La7, entrambi i giornalisti hanno ricordato in particolare la scena in cui il Cavaliere pulisce la sedia su cui era seduto il direttore del Fatto Quotidiano.

Travaglio si è unito a Santoro nel ricordo della puntata, rivelando che non ha vissuto la scena della sedia in diretta, ma l’ha scoperta solo successivamente. Quando Berlusconi lo ha fatto alzare, infatti, Travaglio si è girato ed è stato fatto uscire, non potendo quindi vedere cosa stava succedendo in studio.

“La scena della sedia non la vissi in diretta, fui l’unico in quella sera a scoprirlo dopo. Quando Berlusconi mi fece alzare, io mi girai per salire su una torre nello studio e quindi non vidi quello che successe. Quello fu un colpo di teatro” ha spiegato.

Foto: Kikapress