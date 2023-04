Il regista di Mare Fuori spiega su Instagram alcuni dettagli che riguardando una delle serie più amate degli ultimi tempi

La terza stagione di Mare Fuori ha suscitato molte reazioni tra i fan della serie, con la scena finale che lascia molti interrogativi.

La tensione infatti raggiunge il culmine quando Rosa Ricci, armata di pistola, minaccia il padre Salvatore in una location suggestiva, la Piscina Mirabilis. Quando Salvatore sembra mettersi in posizione di attacco, si sente un colpo di pistola. La telecamera si alza e non è chiaro chi abbia sparato a chi ma il regista, su Instagram, ha fatto intendere che la pallottola ha colpito qualcuno.

I fan della serie gli hanno anche chiesto se l’attrice Carolina Crescentini tornerà nella prossima stagione, visto che il suo personaggio, la dottoressa Livia Giordano, sembra essere morta nel finale della seconda stagione. Il regista ha dichiarato di non escludere questa possibilità.

Un’altra domanda ha riguardato il cast della serie, composto in gran parte da attori adulti che interpretano detenuti minorenni. Il regista ha spiegato che gestire la presenza di minori sul set è complicato, a causa delle restrizioni sul loro orario di lavoro e sulla presenza di un genitore o di un tutore.

Insomma, il finale della terza stagione di Mare Fuori ha lasciato molti fan in trepidante attesa per scoprire cosa succederà nella prossima stagione e come si risolverà la situazione creata dalla scena finale.

Foto: Ufficio stampa Fosforo