Le riprese della quarta stagione di ‘Mare Fuori’ sono appena iniziate ma la situazione sta già sfuggendo di mano. Ecco che cosa è successo

L’entusiasmo per Mare Fuori è alle stelle. Lo scorso 22 maggio sono iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione e molti fan da tutta Italia si sono riversati nel capoluogo campano nella speranza di incrociare i propri beniamini, sperando in un loro saluto o, per i più fortunati, in una foto insieme. Non sono mancati però attimi di tensione, dal momento che la folla ha disturbato alcuni ciak con urla e schiamazzi. Sulla questione ora è intervenuto anche il regista della serie.

LEGGI ANCHE:– Mare Fuori 4, paura per un’attrice: la folla di fan e la sua reazione. Critiche sui social

L’appello del regista

Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, ha infatti lanciato un appello sui social dopo che diversi fan si sono lamentati con lui di aver rischiato un’insolazione per attendere gli attori della serie tra un ciak e l’altro. Silvestrini naturalmente non ha alcuna colpa, anche perché nessuno ha obbligato (né ha chiesto, per la verità) la presenza dei ragazzini alla Marina Militare di Napoli, dove si girano diverse scene. Nonostante questo il regista ha comunque voluto esprimere preoccupazione per i tanti fan invitandoli ad assumere comportamenti ragionevoli.

“Amici che venite a trovarci fuori dal set” ha scritto Ivan Silvestrini su Instagram “spesso mi scrivete che rischiate l’insolazione, ecco vi prego non rischiatela, non siamo sempre lì e non posso, per ragioni di facile comprensione, condividere i nostri orari pubblicamente. C’è un bel parco lì accanto, pieno di alberi, almeno riparatevi lì. Non fate leva sul mio senso di colpa, ve ne prego, che già non mancano le preoccupazioni”. Servirà questo appello a calmare i più scatenati?

Mare Fuori 4, quando vanno in onda i nuovi episodi

Intanto per vedere in onda i nuovi episodi di Mare Fuori bisognerà aspettare, se tutto va bene, il 2024. Mancano quindi ancora diversi mesi, eppure i fan già scalpitano per conoscere gli sviluppi delle vicende che hanno appassionato numerosi giovani in tutta Italia.

Foto: ufficio stampa Fosforo