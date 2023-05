Il primo giorno di riprese di “Mare Fuori 4” non è partito nel migliore dei modi. Pare infatti che al termine della giornata un’attrice abbia evitato i fan che avevano atteso per ore per un saluto

Sono da poco iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori e come prevedibile i fan si sono radunati a Napoli dove è stato allestito il set. Il cast della fortunata serie forse non si aspettava un’accoglienza simile e c’è stato qualche attimo di panico.

LEGGI ANCHE:– Mare Fuori 4, brutte notizie per i fan della serie tv: le anticipazioni sulla nuova stagione

Mare Fuori, il gesto dell’attrice che indispettisce i fan

L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, nelle stories ha condiviso il video di un’attrice di Mare Fuori che vedendo la grande folla di ammiratori dice al proprio autista: “Corri corri, hai chiuso i finestrini?”. Reazione, questa, che a molti fan non è piaciuta perché interpretata come segno di maleducazione verso chi ha aspettato per ore anche solo per un saluto da parte dei propri beniamini.

Le reazioni social

Come riporta Repubblica diversi fan si sono appostati alla base navale del Molosiglio dal mattino e hanno aspettato pazienti tutto il giorno per vedere gli attori uscire dal set. Eppure molti sono rimasti con l’amaro in bocca visto com’è andata a finire.

E sui social i commenti non si sono fatti attendere. C’è chi scrive: “Insomma oggi scopro che gli attori di Mare Fuori se la tirano perché davanti ad una folla sclerata che si butta e sbatte sulle macchine hanno preferito andarsene invece di abbassare il finestrino per salutare i fan con la manina. Ma cosa direte quando non si faranno vedere più?” e qualcun altro osserva: “Sinceramente? La situazione Mare Fuori sta diventando RIDICOLA ed è riduttivo, se non vi date una regolata su entrambi i fronti (cast e fan) meglio che non esca proprio la stagione 4, siamo solo al primo giorno di riprese”. E ancora: “Almeno dai video che vedo i fan oggi non hanno sbagliato nulla […] L’audio della storia di Maria è IMBARAZZANTE, la gente era a metri e metri dalla macchina”. Insomma il pubblico che ha decretato il successo di Mare Fuori ora pare piuttosto deluso dal comportamento dei propri beniamini. Chissà che le cose non migliorino prossimamente.

Foto: Ufficio Stampa Fosforo