L’attrice che nella fortunata serie interpreta Rosa Ricci svela che cosa è solita fare sul set con il collega Massimiliano Caiazzo

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori, la serie che negli ultimi mesi ha catalizzato l’attenzione dei giovanissimi (ma non solo). Nei nuovi episodi il pubblico ritroverà Maria Esposito, l’attrice che veste i panni della protagonista Rosa Ricci.

Mare fuori, Maria Esposito e quel dettaglio su Massimiliano Caiazzo

Esposito è tra i volti più richiesti del momento, e non stupisce il fatto che tutti facciano a gara per intervistarla. Tra le testate che hanno avuto il piacere di chiacchierare con lei c’è il magazine I’M, a cui Maria ha parlato del rapporto con il collega Massimiliano Caiazzo, ovvero Carmine Di Salvo: “Il rapporto con Massimiliano è bellissimo, lui è un grande professionista e un buon amico. Ogni volta che finiamo una scena ci battiamo il cinque e ci diciamo ‘è andata bro!'”.

Maria Esposito e il provino per Mare fuori

E pensare che Maria Esposito non era proprio intenzionata a fare il provino per Mare fuori. Ecco che cosa ha dichiarato a Vanity Fair: “Il mio provino? Era il 2021, io non avevo mai visto la serie e in realtà il provino non volevo assolutamente farlo. Perché pensavo: ma che ci vado a fare? Sono tutti bravissimi, io non lo sono, ho grinta ma sono molto insicura e ansiosa. A un certo punto ho anche bloccato la mia agente su WhatsApp perché lei insisteva. Mi dicevano tutti: tu hai un dono, devi sfruttarlo”.

L’attrice ha ammesso di essere stata portata di peso al casting: “Mi ci ha portato di forza. Io l’ho fatto e poi non ci ho più pensato. E poi ne ho fatti altri quattro. All’ultimo ho capito di aver spaccato. Era la scena in cui dico: ‘Non mi riconosci Di Salvo? Sono Rosa Ricci, la sorella di Ciro‘. E un’altra in macchina con mio padre. Per me era già fantastico così, avevo già vinto, perché sentivo di aver superato la mia paura: non pensavo che sarei stata in grado. Quando la mia agente mi ha chiamata per dirmi che ero stata presa, ho passato un giorno sotto choc, l’ho chiamata venti volte per chiederle: ma veramente? Sei sicura? Non ci credevo, aspettavo solo che qualcuno mi svegliasse dal sogno”.

Foto: ufficio stampa Fosforo