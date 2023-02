Maurizio Costanzo, la toccante frase che disse all’ultima puntata del Maurizio Costanzo show: non è andata proprio così

Ecco l’ultima frase che Maurizio Costanzo ha pronunciato a novembre, chiudendo il suo Maurizio Costanzo Show. Purtroppo non è andata così.

Il Maurizio Costanzo Show è stato senza dubbio uno dei programmi più famosi della televisione italiana, andato in onda per ben quaranta anni, dal 1982 fino all’ultima puntata del 25 novembre 2022. L’ideatore e conduttore della trasmissione, Maurizio Costanzo, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo nazionale.

LEGGI ANCHE :– Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte di Costanzo: l’intervista che fa commuovere

Ecco cosa disse Maurizio Costanzo all’ultima puntata del MCS

Il Maurizio Costanzo Show è stato sempre caratterizzato da una particolare attenzione ai temi sociali e all’attualità. Costanzo si è sempre distinto per la sua capacità di fare domande dirette e taglienti, che spesso mettevano a disagio i suoi ospiti, ma che allo stesso tempo li costringevano a rispondere con sincerità.

Il 25 novembre 2022, dopo quasi quarant’anni di successi e di record d’ascolto, è andata in onda l’ultima puntata del talk. Purtroppo, la trasmissione non ha potuto raggiungere il traguardo del quarantesimo anniversario a causa della scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso il 24 febbraio.

Nonostante l’addio al giornalista e al Maurizio Costanzo Show sia doloroso per tutti, sui social è ricominciata a circolare la bellissima frase che Costanzo pronunciò in chiusura della sua ultima puntata, poco prima del sipario finale: “Ci rivediamo a metà marzo, buon Natale, auguri e questa trasmissione vivrà il suo quarantesimo anno! Sipario!”.

Una frase che oggi assume un significato ancora più forte, dopo la scomparsa del suo ideatore e conduttore. Il Maurizio Costanzo Show ha rappresentato un’epoca della televisione italiana, in cui l’approfondimento e il dibattito culturale avevano ancora un ruolo centrale. La trasmissione ha accompagnato milioni di telespettatori per quarant’anni, diventando un’icona indimenticabile del nostro paese, così come il suo conduttore.

Ecco chi non ha scritto nulla sui social sulla morte di Costanzo: due conduttrici famosissime e lavorano anche a Mediaset. Chi sono

In tanti sui social hanno fatto notare che diverse persone di casa Mediaset sono rimaste in silenzio di fronte alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Le critiche hanno colpito soprattutto due showgirl e conduttrici più volte comparse sul palco del MCS. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Michelle Hunziker. Diversi telespettatori hanno fatto notare che né dall’una né dall’altra è arrivata alcun ricordo mentre il marito della Rodriguez, Stefano De Martino, si è recato da solo alla camera ardente.

Su Instagram, Michelle ha pubblicato un ultimo post 3 giorni fa, dedicandolo alla seconda edizione di Michelle Impossible & Friends, dove ha vissuto una sorta di reunion con l’ex marito Eros Ramazzotti e con la figlia Aurora. Nemmeno una stories, invece, per ricordare Maurizio Costanzo.

Belen Rodriguez, invece, ha pubblicato alcune foto scattate sotto la pioggia, in campagna. Nemmeno da lei, però, è arrivato alcun pensiero dedicato a Costanzo, nonostante le sue diverse ospitate al MCS.

Photo Credits: Kikapress