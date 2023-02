Maurizio Costanzo, i vip che non si sono presentati al funerale: come mai? Chi mancava

Ci sono alcune persone che, a sorpresa, non erano al funerale di Maurizio Costanzo. Andiamo a scoprire insieme chi mancava.

I funerali solenni di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso all’età di 84 anni, si sono tenuti nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ci sono alcune persone che, a sorpresa, non erano alla cerimonia funebre. Andiamo a scoprire insieme chi mancava.

Maurizio Costanzo: ecco chi non c’era al suo funerale

Durante il commiato finale, la salma del giornalista è stata accompagnata dall’applauso e dalla sigla del suo più celebre programma televisivo, il Maurizio Costanzo Show. Si tratta ovviamente della canzone “Se Penso A Te”, scritta da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni, che ha risuonato nell’edificio religioso in modo solenne.

Sono tanti i Vip che però mancavano ai funerali, tra cui Tommaso Zorzi, ospite fisso del MCS e suo co-speaker a Radio 101, che però sui social ha dedicato alla memoria del giornalista Guaglione di Renato Carosone, con questa motivazione: “È da ieri che ci penso. Come fai a non salutare una persona e un personaggio come Maurizio Costanzo. Qualsiasi cosa si dica sarebbe riduttiva e anche un po’ retorica. E lui le odiava. Quindi ho deciso di farlo come facevo sempre in radio, ovvero lasciando un disco per Costanzo, come facevo tutte le settimane. E così farò, lascerò l’ultimo disco per Costanzo“.

Molte persone sui social hanno osservato che diverse personalità di Casa Mediaset non solo non hanno partecipato al funerale di Maurizio Costanzo, ma hanno anche evitato di esprimere qualsiasi parola di cordoglio per la sua scomparsa. In particolare, le critiche hanno riguardato due showgirl e conduttrici che sono apparse più volte sul palco del MCS.

Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, le quali non hanno pubblicato alcun ricordo sulle loro pagine social. Molti telespettatori hanno notato l’assenza di un tributo da parte delle due donne.

Stefano De Martino, marito di Belen, si è invece recato da solo alla camera ardente. Tuttavia, la Rodriguez non lo ha accompagnato né ha condiviso alcuna dichiarazione online. Tanto che Alessandro Rosica ha così commentato su Twitter: “L’Argentina è sempre stata ingrata e lo sarà sempre. Queen Mary di un altro livello, proprio come Costanzo“.

Anche Michelle Hunziker sembra non aver fatto accenno alla morte di Costanzo sui social, non ci sono tracce di lei alla camera ardente o al funerale… ma potrebbe essere andata senza farsi notare.

A fare particolarmente rumore è stata l’assenza di Alba Parietti, che è invece andata in diversi programmi per ricordare Maurizio con non poche critiche (in molti l’hanno accusata di parlare di se stessa e non del compianto giornalista) e poi non è andata al funerale…

Tuttavia, è importante sottolineare che ciascun individuo può aver affrontato il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo a modo proprio e molti vip e personalità potrebbero avere avuto impegni professionali o televisivi che hanno impedito la loro partecipazione al funerale. Ciò non significa però che non abbiano manifestato il loro sostegno a Maria De Filippi in forma privata.

Qualche anno fa, ai tempi di una delle tante rotture tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Maurizio Costanzo parlò così della showgirl argentina: “Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa?”

Fu una battuta, la sua, ma potrebbe essere uno dei motivi per i quali la Rodriguez non si sia presentata al funerale…

