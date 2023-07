Compare online una bestemmi pubblicata da Salvo Sottile contro Elly Schlein, poi arrivano le scuse del giornalista. Ecco la verità sulla questione.

Nelle scorse ore ha fatto discutere un gesto di Salvo Sottile, giornalista e conduttore televisivo delle reti Rai, già alla conduzione di programmi come Mi manda Raitre e I fatti vostri, che ha pubblicato online un’incredibile bestemmia contro la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Ad un certo punto, però, Sottile ha capito che c’era stato un errore e si è scusato con la politica, spiegando il motivo che lo ha portato a pubblicare quelle parole sui suoi profili. E la critica politica, a quanto pare, non c’entra nulla.

LEGGI ANCHE: — Giancarlo Magalli, ira su Salvo Sottile: cosa ha scritto sui social senza peli sulla lingua

La bestemmia di Salvo Sottile su Elly Schlein: cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sulla pagina Facebook di Salvo Sottile, qualche giorno fa, è comparso questo messaggio come link ad un articolo: “In occasione dei 31 anni dalla strage di Via d’Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P…o D.o Elly Schlein”.

Quel “P…o D.o” non è però un modo per abbreviare il nome del Partito Democratico, quanto piuttosto un noto improperio riguardante il nome del Signore, accostato ad un animale da cortile.

Le scuse del giornalista

A quanto pare, l’errore è stato del suo social media manager, ma Sottile si è preso la responsabilità di quanto pubblicato, scrivendo un post di scuse.

“Mi trovo a Barcellona, sto trascorrendo qualche giorno con i miei figli. Faccio questo video, una volta tanto, non per parlare di notizie, ma di qualcosa che mi riguarda. A ora di pranzo sono stato raggiunto dalle telefonate di alcuni amici e colleghi che mi avvisavano che in un post sulla mia pagina Facebook, c’era una bestemmia su una notizia che riguardava Elly Schlein, la segretaria del PD, una cosa grave di cui sono sinceramente dispiaciuto e rammaricato“, ha detto.

“È successo che un collaboratore della pagina, pubblicando il post è stato tradito dal correttore automatico e da una svista grave. Ma siccome la pagina è mia, il responsabile sono io, sono io che ci metto la faccia, mi voglio assumere tutta la responsabilità e scusarmi profondamente con chi ha letto quel post e soprattutto con la segretaria del PD Elly Schlein. A lei vanno le mie scuse più sincere“, ha poi aggiunto.

Anche il social media manager della pagina ha voluto chiedere scusa, anche a Sottile e alla Rai oltre ad Elly Schlein. La svista è stata bella grossa…

Photo Credits: Kikapress