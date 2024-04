Papa Francesco non guarda la tv da 35 anni: ecco il motivo per il quale ha smesso di farlo. C’entra un programma…

Per molti, Papa Francesco è anche un personaggio televisivo (nel senso che gran parte del pubblico lo guarda e ascolta in televisione), ma a molti farà sorridere la notizia che il papa non guarda affatto la tv. Il Santo Padre ha infatti smesso di accendere il quotidiano apparecchio che tiene compagnia a tanti di noi per un motivo che ha a che fare con la sacralità del suo abito… Ma quale potrebbe mai essere questo motivo? C’entra forse il fatto che in televisione si vedo ormai immagini che un religioso non può affatto guardare? O quella del Pontefice è invece una scelta etica dettata da altri motivi? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Papa Francesco non guarda la tv da 35 anni: il motivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Papa Francesco ha rivelato di essersi imposto un divieto dopo essere incappato in un programma in particolare: per questo motivo non guarda più la tv da 35 anni.

“Stavo guardando la televisione nel salotto con i miei compagni sacerdoti. Era il 15 luglio 1990, e alcune scene di natura adulta, per dirla delicatamente, venivano mostrate. Era qualcosa che non era buono per il cuore. Quando sono tornato nella mia stanza, mi sono detto: ‘Un sacerdote non può guardare queste cose‘”, ha raccontato.

E quindi ha aggiunto: “E così, il giorno seguente, durante la messa per la festa della Madonna del Carmelo, ho giurato di non guardare mai più la televisione“.

A quanto pare, infatti, una delle ultime cose che ha guardato in TV è stata la caduta del muro di Berlino, nel 1989. Alcune eccezioni ci sono state, specie durante i suoi ricoveri in ospedale… e anche durante i Mondiali, essendo il Papa un grandissimo tifoso dell’Argentina!

