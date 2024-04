Perla Vatiero al centro di una nuova polemica e nel mirino del Codacons: scopri quali sono le accuse e cosa potrebbe succedere.

Scoppia la polemica sulla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, l’ex volto di Temptation Island Perla Vatiero, finita nel mirino del Codacons per quello che è successo dopo il trionfo nel reality show di casa Mediaset e in particolare sulle sue sponsorizzazioni sui social. Ma cosa sarà mai accaduto alla ragazza campana, tanto amata ma anche tanto bistrattata dal popolo del web e dai telespettatori del GF? Cosa potrebbe accaderle adesso? Rischia davvero così grosso? Non ci resta che andare a scoprire insieme in cosa consistono le polemiche delle quali si trova al centro e a quali sviluppi potrebbero portare.

Perla Vatiero nel mirino del Codacons: cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la vittoria del Grande Fratello, Perla Vatiero ha visto il suo seguito sui social notevolmente aumentato.

Per questo motivo, com’era logico, il suo profilo Instagram è diventato teatro di una serie di inserzioni sponsorizzate riguardanti una larga gamma di prodotti.

Tuttavia, nei suoi video, pare che Perla non metta sempre la scritta in sovrimpressione ADV, che consente di identificare i contenuti di natura pubblicitaria, talvolta nascondendola in modo che finisca dietro il suo nome o la sua immagine di profilo.

Inutile dire che tanto è bastato a far scatenare i social. Tanto è vero che della questione ha parlato anche Gabriele Parpiglia a Casa SDL, di fronte a un rappresentante del Codacons.

“So che a breve scatteranno nuove indagini con nuovi nomi – ha detto Parpiglia – non tutti hanno imparato. Poi vedo delle oscenità, però lì non voglio andare oltre. A dispetto della Ferragni, di cui non hanno la notorietà, faccio l’esempio delle stories di Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, dove ha palesemente nascosto l’adv in tutte le sue storie. Secondo noi non è giusto che perché una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente“.

Il rappresentante del Codacons presente ha dichiarato che segnalerà la cosa al suo Osservatorio Permanente sulla Pubblicità: per Perla Vatiero rischia di mettersi male?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy