Affari Tuoi: per quale motivo la “Regione Fortunata” non viene proposta in tutte le puntate? Come funziona questo passaggio del gioco?

Nella puntata di Affari Tuoi di ieri, 29 febbraio, il concorrente in gioco si è trovato a fare i conti con la “Regione Fortunata“, un momento che va in scena alla fine di alcune puntate. Ma come funziona questo meccanismo? Per quale motivo Amadeus non propone sempre questo particolare passaggio del gioco? E cosa recita il regolamento a riguardo? Abbiamo deciso di fare qualche piccola indagine in modo da capire per filo e per segno come funziona il momento della “Regione Fortunata” nel celebre gioco dei pacchi. Curiosi di scoprirlo insieme a noi? Proviamoci insieme!

Affari Tuoi: come funziona la “regione fortunata”?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il regolamento di Affari Tuoi parla chiaro: prima dell’inizio di ogni partita il notaio estrae una regione fra le 20 rappresentate nel gioco: se il Pacchista accetta di giocare con La Regione Fortunata, dovrà indovinare il nome della Regione estratta.

Quindi, arrivati al Finale della Partita, il Conduttore può chiedere ufficialmente al Pacchista se vuole rinunciare ai 2 premi contenuti nei 2 pacchi ancora in gioco, per giocare con La Regione Fortunata.

E il regolamento parla chiaro: il Conduttore è libero di non formulare la proposta al Pacchista di tentare la fortuna con la regione fortunata. Praticamente, questo è il motivo per il quale non se ne parla in tutte le puntate. Si tratta di una scelta “in condivisione”. Una decisione del conduttore, ma anche del pacchista…

