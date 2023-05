La vittoria dello scudetto del Napoli ha fatto emergere sui social una promessa di Marisa Laurito. La manterrà?

Qualche tempo fa, Marisa Laurito ha fatto una promessa in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Con la formazione partenopea che è ora matematicamente campione d’Italia e i festeggiamenti che si susseguono in tutta Italia, molti si stanno chiedendo se Marisa manterrà la sua promessa. Tuttavia, cosa aveva esattamente promesso e quando intende adempiere a ciò che ha detto in diretta nazionale?

LEGGI ANCHE :– Scudetto Napoli, come hanno festeggiato i VIP sui social: da De Martino a Simona Ventura. Tutti tranne lei

Marisa Laurito: quella promessa fatta ai tifosi per la vittoria dello scudetto del Napoli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche tempo fa, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, Marisa Laurito aveva annunciato: “Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Sì, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda. Questo lo posso promettere”.

Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, la Laurito è intervenuta a RaiNews24, dove ha confermato il suo intento: domenica andrà a vedere Napoli-Fiorentina vestita solo con la bandiera azzurra. La stessa conferma è arrivata anche a SkyTG24: andrà vestita avvolta dalla bandiera del Napoli (farà un vestito su misura).

Lei su Twitter si è limitata a scrivere “Terzo scudetto! Napoli campione d’Italia. Evvvaiiiiiiii” ma sono in tanti quelli che le ricordano della sua promessa.

Terzo scudetto ! Napoli campione d’Italia evvvaiiiiiiii pic.twitter.com/0LP63oxuUh — Marisa Laurito (@casalaurito) May 4, 2023

Tra un “Marisa lo spogliarello?” e un “Mantieni la promessaaaa” sono in tanti che attendono il fatidico momento!

Altre VIP napoletane promettono spogliarelli e fioretti per la vittoria del Napoli: cosa potrebbe accadere Domenica allo stadio

Ma Maurisa Laurito non è l’unica ad aver fatto una promessa del genere per la vittoria dello scudetto del Napoli. Caterina Balivo, ad esempio, ha promesso di salire al santuario di Maradona nei Quartieri “tutta dipinta di azzurro“.

A gennaio scorso, invece, Raffaella Fico promise a Le Iene di festeggiare con “un bel bagno freddo in topless“.

Marika Fruscio ha invece escluso di spogliarsi perché “già lo fanno tutti“… manterrà il suo fioretto?

Photo Credits: Kikapress