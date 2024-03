Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Chiara Ferragni dopo l’intervista da Fabio Fazio: cosa ha pubblicato sui social su di lei.

Chiara Ferragni è stata ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nell’attesissima puntata del 3 marzo scorso, causando una serie di reazione contrastanti da parte di chi l’ha ascoltata e in particolare da parte di Selvaggia Lucarelli che, dopo la fine della trasmissione di Fabio Fazio, ha ironizzato sull’intera vicenda arrivando in qualche modo a “incastrare” ancora una volta la (ex?) moglie di Fedez con un video riguardante un’altra vicenda, per tanti versi piuttosto simile a quella del pandoro gate. Ma cosa avrà mai fatto scatenare così la rabbia di Selvaggia Lucarelli? E cosa avrà mai mostrato in quel video che ora sta facendo così tanto discutere? Andiamo a scoprirlo insieme.

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni dopo l’intervista da Fazio. Cosa è successo sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Selvaggia Lucarelli, dopo l’intervista di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa, si è scagliata contro di lei.

Da Fazio, Chiara Ferragni ha detto: “Io sono dell’idea che la beneficenza vada fatta anche pubblicamente per cercare di accendere un faro. Io l’ho fatta sia privatamente che pubblicamente, come quando ho donato il mio cachet del Festival di Sanremo. Ovviamente se ci sono stati dei fraintendimenti significa che si poteva fare meglio”.

La Lucarelli ha pubblicato una foto del celebre messaggio “Pensati libera” aggiungendo ironicamente un “dalle domande“.

Poi ha scritto: “Non si era accorta di aver sbagliato fino alla multa, è per quello che un anno fa aveva bloccato [il nome del marchio dei pandoro] nei commenti sul suo Instagram. Comunque possiamo stare qui a scrivere e commentare fino a domani, ma al di là dei Pandori e del resto, al di là dell’assenza di domande, è il vuoto. Avvilente assenza di pensiero e grammatica. E comunque ora mi aspetto che l’Antitrust multi i consumatori cog…ni che fraintendono perché è ora di finirla di fraintendere. Che poi fate prendere le multe a Chiara che è in buonafede e pubblicizza la beneficenza che fanno gli altri perché confida nell’emulazione”.

Poi però mostra un altro video, nel quale va sul caso peluche: “Usciamo dal Pandoro, vediamo altro. Scelgo uno dei famosi FRAINTENDIMENTI di cui parla Ferragni, così mi dite se siamo noi che capiamo male o se lei DICE UNA COSA CHE NON CORRISPONDE AL VERO. In questo caso SOLO il ricavato delle bambole vedute sul suo sito The blonde salad andava in beneficenza (e non il ricavato dalla vendita nei negozi e sul sito [del marchio di peluche]). Vi sembra che dica questo (anche nei sottotitoli) o siamo noi coglioni che fraintendiamo?”

Nel video si sente chiaramente Chiara che dice: “Ho creato una bambola Limited Edition Chiara Ferragni, il cui intero ricavato andrà a questa organizzazione no profit“.

