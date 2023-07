L’ultimo figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, non compare in una parte del testamento: andiamo a scoprire il motivo della sua esclusione.

Sta facendo discutere la questione del testamento di Silvio Berlusconi, in particolare per l’assenza del nome del figlio Luigi da una parte del documento. L’ultimo dei 5 figli del Cavaliere, infatti, non è stato citato nell’ultima aggiunta al testamento, la più recente. Ma perché questa assenza è stata considerata un trattamento di favore? E perché non tutti sono riusciti a capirla? Andiamo a scoprirlo insieme.

Luigi Berlusconi “escluso” da una parte del testamento del padre Silvio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ultimogenito di Silvio Berlusconi, Luigi, non compare nell’ultima parte del testamento del padre, aggiunta al resto il 22 gennaio 2022.

In questa parte si legge: “Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà“.

Nella prima parte, dopo aver lasciato il 33% del patrimonio ai primi due figli, Marina e Pier Silvio, invece, era scritto: “Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Nella seconda, invece, c’era un’integrazione a favore del fratello Paolo.

Ma perché il Cavaliere ha escluso Luigi dall’ultima parte? Secondo Lapresse, l’ultimo figlio non dovrà quindi riservare quota della propria eredità per le donazioni a Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri.

Qualcuno ha gridato allo scandalo, ma potrebbe trattarsi di un trattamento di favore. Anche perché Luigi è stato in qualche modo il più presente dei 5 figli durante l’ultimo ricovero al San Raffaele. Non è però stato visto il giorno della morte, forse a causa di impegni che gli hanno impedito di giungere in tempo. Era però presente il giorno del funerale.

Per altri, la motivazione è una semplice dimenticanza che però esonera Luigi dal versare parte della sua quota a Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri.

In tanti, nel frattempo, si stanno chiedendo quanto pagheranno di tasse gli eredi di Silvio Berlusconi. La risposta è presto data: i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi dovranno pagare il 4% di tassa di successione.

Calcolare una cifra è praticamente impossibile ma stiamo parlando nell’ordine di milioni di euro.

