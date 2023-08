Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza insieme? Spunta una foto online, ma le cose non stanno proprio come sembra.

In queste settimane di caldo, mentre si vocifera della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, compare online una foto che vedrebbe il ballerino e conduttore televisivo napoletano insieme alla sorella della moglie, Cecilia. Ma come mai i due si trovavano insieme? E cosa penserà mai Belen di questo incontro? Andiamo a scoprirlo insieme (e a capire esattamente quello che è successo).

Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez in vacanza insieme?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nonostante la rottura consumatasi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, pare proprio che quest’ultimo sia in vacanza con la sorella della showgirl, Cecilia. Non da soli, per carità, dato che insieme a Cechu c’era anche Ignazio Moser. Ma i fatti restano, anche se non tutto sembra essere così immediato come appare.

Praticamente, alcune fan hanno postato delle foto da un locale in Sardegna. Nelle immagini, le ragazze sono ritratte in una prima foto insieme a Cecilia Rodriguez e poi in una seconda insieme a Stefano De Martino e a Ignazio Moser.

Le immagini hanno fatto quindi pensare che il conduttore tv partenopeo si sia recato in vacanza insieme alla coppia, ma senza Belen, con la quale la rottura stavolta appare praticamente insanabile.

La verità su quella foto svelata da una delle fan che l’ha scattata

Peccato che a quanto pare le cose non stanno proprio come in molti si sono immaginati. Una delle ragazze che ha fatto il selfie insieme a Cecilia, Stefano e Ignazio ha infatti chiarito la situazione scrivendo a Deianira Marzano.

La ragazza ha specificato che Stefano, Cecilia e Ignazio si trovavano nello stesso posto, ma non allo stesso tavolo. Pertanto, nessuna vacanza segreta alle spalle di Belen… si è trattato solo di una pura coincidenza!

Stefano e Cechu, quell’incontro imbarazzante in aereo. Cecilia sbotta davanti a tutti per lui: cosa è successo

Tra l’altro, qualche anno fa, ai tempi di una delle rotture precedenti tra Stefano e Belen, un incontro casuale tra lui e Cecilia non era andato proprio allo stesso modo. I due si erano incontrati nello stesso aereo, seduti l’uno accanto all’altra.

In quell’occasione, pare proprio che Cechu sbottò, non accettando di rimanere accanto al conduttore napoletano e facendogli cambiare posto… lui finì seduto addirittura accanto a un’altra vip: Giulia De Lellis.

Photo Credits: Kikapress