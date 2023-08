Stefano De Martino fissa in alto su Instagram un commento di insulti comparso in un post della sua vacanza a New York. Perché ha reagito così?

Stefano De Martino è stato in vacanza a New York City insieme al figlio Santiago e, come da tradizione, ha documentato l’intera esperienza su Instagram, regalando a tutti i suoi fan (e non solo a loro) uno stracciato delle sue giornate con il figlio. Tra una foto e un video, però, sono tanti anche i commenti degli haters, tanto che il buon Stefano ha deciso di rispondere a modo suo alle critiche e agli insulti comparsi sui social.

Stefano De Martino a New York con Santiago

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel mostrare la sua vacanza insieme al figlio Santiago a New York, Stefano De Martino ha condiviso numerose fotografie della città: lo skyline, visite al MoMa, scene di vita quotidiana, momenti trascorsi al parco divertimenti e semplici istanti tra padre e figlio.

Il tutto ovviamente senza Belen Rodriguez, dato che la storia tra l’ex ballerino di Amici e la showgirl argentina sembra definitivamente naufragata per l’ennesima volta. Fin qui nulla di strano, dunque, se non fosse che sotto il suo ultimo post è comparso un commento che il buon Stefano ha provveduto a fissare in alto.

Stefano fissa in alto il commento di un hater: non è la prima volta

“Sei un bel furbastro ormai abbiamo capito anche te…”, recita il messaggio che sembra essere abbastanza volto ad insultare il conduttore. Sarà per questo che il buon De Martino lo avrà fissato in alto? Per consentire a tutti di farsi sberleffo di questi insulti?

Non si tratta nemmeno della prima volta che Stefano agisce in questa maniera. Già in passato aveva fissato in alto un post di insulti che recitava “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo“. Anche quella volta fece strano a tutti che mettesse in evidenza gli insulti che gli hanno rivolto gli haters.

