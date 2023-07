Scoppia un vero e proprio caos mediatico su Filippo Bisciglia e quelle parole pronunciate a Temptation Island su Gabriela e Giuseppe.

La storia d’amore di Gabriela e Giuseppe ha fatto il suo corso durante l’ultima puntata di Temptation Island 2023, dove davanti agli occhi del pubblico e del conduttore Filippo Bisciglia, la coppia ha deciso di abbandonare il programma con un finale che ha forse lasciato l’amaro in bocca a molti fan. Ad ogni modo, qualcosa ha fatto ancora più rumore che l’epilogo dei due: le parole che Filippo si è lasciato sfuggire non sono piaciute proprio a tutti. Ma cosa avrà mai detto il conduttore del programma di Canale 5?

Gabriela, Giuseppe e… Filippo Bisciglia: cosa è successo a Temptation Island?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Gabriela e Giuseppe, dopo essere usciti separatamente da Temptation Island 2023, sono tornati insieme in un confronto finale voluto da lui, che ha sì ammesso un tradimento ma anche che la ragazza rappresenta l’amore della sua vita. La sua confessione ha fatto in modo che lei tornasse sui suoi passi, tanto da mettere da parte i numerosi dubbi per non lasciare morire un rapporto tanto lungo quanto travagliato.

I due, quindi, alla fine sono tornati insieme nonostante le critiche e le speranze del pubblico. Anche perché a molti non sono piaciute le parole di Filippo Bisciglia: “Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene. A me sembrate davvero cambiati. Io vi vedo più grandi”.

“Fai il bravo, eh!”, ha aggiunto poi salutando Giuseppe, tanto che c’è chi insinua che Filippo non sia stato spettatore passivo della vicenda ma che abbia invece giocato un ruolo di primo piano nel ricomporre il rapporto tra il ragazzo e Gabriela, pur trovandosi di fronte a una coppia attanagliata da numerosi problemi, a partire dalla gelosia eccessiva di lui.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Betti Soldati, Red Communications