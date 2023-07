A Temptation Island sta succedendo qualcosa tra Giuseppe e la tentatrice Roberta: andiamo a scoprire insieme cosa.

La seconda puntata di Temptation Island comincia a far vedere qualcosa di davvero succoso: le coppie in gara nel programma di Filippo Bisciglia vivono le prime scaramucce ma anche qualcosa di più, come quello che stiamo vedendo tra Giuseppe (fidanzato di Gabriela) e la tentatrice Roberta. Tra loro sembra esserci del feeling e, soprattutto, una vera e propria passione che potrebbe sfociare in qualcosa di diverso. Ma cos’è successo tra loro? E, soprattutto, a dove condurranno questi nuovi sviluppi?

Temptation Island: Giuseppe, Gabriela e Roberta. Cosa sta succedendo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questa seconda puntata di Temptation Island, Gabriela ha detto di sentire la mancanza di Giuseppe, confessando: “Venti giorni così sono tanti, non so se resisto“. E poi ha rivelato di essersi resa conto che tra Roberta e il suo amato c’è qualcosa: “Ho notato che lei non va a dormire se non vado io“.

Lo stesso Giuseppe ha confessato di trovarsi molto bene a parlare con Roberta. Anzi, ad un certo punto ha ammesso che “Mi è scoppiata una scintilla, un fuoco dentro“. Una confessione che aveva portato Gabriela a chiedere un falò di confronto immediato, prima di essere dissuasa da Fouad, con il quale sembra avere un feeling particolare.

Fin qui tutto regolare, se non fosse che in molti stanno facendo notare quanto tempo fa rivelò una ex tentatrice del programma su TikTok: tentatori e tentatrici sono “obbligati” a provarci con i ragazzi e le ragazze delle coppie perché se non legano con loro vengono “eliminati” settimanalmente. Non a caso, più scorrono le puntate, meno diventano i tentatori e le tentatrici.

La ragazza rivela anche i tentatori e le tentatrici che rimangono per tutti i 21 giorni sono pochissimi. Pertanto, in molti sono portati a interagire e a ‘provarci’ con i ragazzi e le ragazze delle coppie per tentare di rimanere fino alla fine. Anche perché tentatori e tentatrici sono pagati giorno dopo giorno, dai 150 ai 200 euro al giorno.

Proprio in virtù di questa rivelazione, in molti fanno notare che Giuseppe si sente legato a Roberta come se non avesse capito che lei sia in qualche modo “obbligata” a provarci con lui.

